تباين تقديرات الذكاء الاصطناعي للوظائف المعرضة للأتمتة يثير تساؤلات حول مصداقية التوقعات

دراسة جديدة تكشف أن النماذج المختلفة للذكاء الاصطناعي تقدم تقديرات متباينة بشدة حول مدى تعرض الوظائف للأتمتة، مما يثير الشكوك حول موثوقية هذه التوقعات ويطرح تساؤلات حول الحاجة إلى تقييمات متعددة وشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المصيرية.

نظرنا سابقاً بعين الشك إلى كيفية إعداد الاقتصاديين لتقديراتهم المثيرة للجدل حول الوظائف 'المعرضة' لتأثير الذكاء الاصطناعي . اليوم نتعمق في نقطة جوهرية: ما الذي يقرر فعلياً ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على أداء مهمة معينة؟

وما مدى اتساق هذه التقييمات؟ في البداية، يلاحظ جون بيرن ميردوخ أنه خلال العامين الماضيين، صدرت عشرات الدراسات التي تصدرت العناوين، تحمل ادعاءات حول فقدان وظائف ذوي الياقات البيضاء أو استحواذ الذكاء الاصطناعي على وظائف الخريجين.

بعيداً عن هذه العناوين، من المهم التوقف عند تفصيل مهمل غالباً: مؤشر التعرض المهني الأكثر استخداماً، والذي يعود أصله إلى دراسة أجراها باحثون في 'أوبن أيه آي' عام 2024، لتحديد قدرة الذكاء الاصطناعي على إنجاز مهمة معينة - ككتابة تقرير أو تفسير صورة أو إعطاء تعليمات - جرى تطويره بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه، وتحديداً بواسطة 'شات جي بي تي' من 'أوبن إيه آي'. إسناد تصنيف مستويات التعرض لآلاف المهام إلى نماذج لغوية ضخمة قد يبدو منطقياً، لكن السؤال المهم الذي لم يخضع لبحث كافٍ هو: هل تُجري نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة التقييمات نفسها؟

دراسة جديدة أجرتها ميشيل يين من جامعة نورث وسترن كشفت أن الإجابة غالباً 'لا' قاطعة. استخدمت يين جميع الوظائف البالغ عددها 705 وظائف في نظام الترميز المهني الأمريكي، وقيمت تعرضها للأتمتة باستخدام أربعة نماذج مختلفة: النموذج الأصلي لـ'شات جي بي تي'، ونماذج أحدث من 'أوبن إيه آي' و'أنثروبيك' و'جوجل'. طبقت نفس منهجية دراسة 'أوبن إيه آي' الأصلية: تحديد ما إذا كان يمكن تسريع مهام هذه الوظائف بشكل ملحوظ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية.

وجدت يين تبايناً ملحوظاً في النسب: تراوحت الوظائف المعرضة للخطر بين أقل من 15% حسب تقييم 'جيميني' وصولاً إلى 50% حسب تقييم 'كلود'. تبرز هذه الفجوات في وظائف ذوي الياقات البيضاء بشكل خاص. مثلاً، في دراسة 'أوبن إيه آي' لعام 2024، قُدِّر تعرض الاقتصاديين للأتمتة بنسبة 10% باستخدام 'شات جي بي تي-4'، بينما قدرها 'شات جي بي تي-5' بأكثر من 50%، وبلغت 80% حسب 'كلود'. هذه التباينات تترك آثاراً بالغة على فهمنا لتأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل.

فباستخدام النتائج الأصلية نجد تأثيراً سلبياً طفيفاً على التوظيف، بينما باستخدام تقييمات 'جيميني' يتحول التأثير إلى إيجابي طفيف، حيث تشهد الوظائف الأكثر تعرضاً نمواً في التوظيف. تشير يين إلى أن هذه النتائج المتباينة جاءت رغم استخدام البيانات والمنهجية نفسيهما، مع اختلاف نموذج الذكاء الاصطناعي فقط. المشكلة لها حل بسيط نسبياً: ينبغي إجراء تحليلات لتأثيرات التعرض النظري باستخدام تقييمات نماذج مختلفة. وكما تشير يين، التباينات قد تكون مفيدة، إذ تعكس خصائص النماذج لا سوق العمل.

ترى سارة أوكونور أن الحديث عن أبحاث استبدال الوظائف برمته أشبه بحالة كلما تعمقت فيها ازدادت غموضاً. توضح: لن أعيد سرد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن مقاييس 'التعرض' هذه يجب التعامل معها بحذر، لكن دراسة يين المثيرة دعتني للتفكير في سؤال أوسع: هل يوجد 'تأثير مماثل لاختلاف النموذج' في مجالات أخرى تُستخدم فيها نماذج التعلم الآلي لاتخاذ توصيات أو قرارات مصيرية؟

تنص قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي على حق الأفراد في 'مراجعة بشرية' لبعض القرارات الآلية المؤثرة، مثل الموافقة على قرض أو قبول طلب توظيف. لكنني أتساءل: هل سيبدأ الناس مستقبلاً في الإصرار على 'رأي ثانٍ وثالث من الذكاء الاصطناعي'، مثلاً بتمرير طلب توظيفهم عبر نظام يعتمد على نموذج مختلف لمعرفة ما إذا كان سيُتخذ قرار مختلف؟

بالتأكيد، لن يكون الأمر ببساطة 'إذا كان هذا القرار يعتمد على نموذج 'أوبن إيه آي'، فيُرجى تطبيقه على نموذج من 'جوجل' وآخر من 'أنثروبيك'. فجميع أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تعتمد على نماذج تعلم غير حتمية. العديد منها يستخدم مجموعات نماذج خاصة مصممة لغرض محدد، مثل 'هاير فيو' أحد مزودي برامج التوظيف الآلي، الذي يستخدم نماذج من جهات خارجية وأخرى خاصة لتحويل مقابلات الفيديو إلى نصوص وتحليلها ومنح درجات 'كفاءة' بناءً على معايير مثل 'القدرة على التكيف' أو 'حل المشكلات'.

لكنها فكرة مثيرة للاهتمام، تعزز الحاجة إلى مطالبة الشركات بأقصى شفافية حول ما يجري 'خلف الكواليس' عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي في قرارات مؤثرة. من الواضح أن النماذج الأحدث التي جربتها يين كانت أكثر تفاؤلاً بشأن عدد المهام القابلة للأتمتة، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى النقاش الدائر حول مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي





