تباين في أداء أسواق الإمارات مع سيولة 3.3 مليار درهم وطلبات يرتفع 10.9%

أغلقت مؤشرات أسواق الإمارات على تباين في أولى جلسات يونيو/حزيران وسط أداء متقلب للأسهم القيادية. سهم طلبات يقفز 10.9% إلى أعلى مستوى في 10 شهور مدعوماً بتداولات كثيفة وبيانات استحواذ.سيولة السوق تبلغ 3.3 مليار درهم موزعة بين أبوظبي ودبي، مع تراجع بعض الأسهم البنكية والعقارية الرئيسية.

شهدت أسواق الإمارات تبايناً في أداء مؤشراتها خلال أولى جلسات شهر يونيو/حزيران، حيث أغلقت على ارتفاع طفيف في دبي وانخفاض في أبوظبي ، وسط سيولة بلغت 3.3 مليار درهم.

OUNDARY التقلبات طغت على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والعقار. وفي تفاصيل السوق، سجل سهم طلبات في دبي قفزة كبيرة بنسبة 10.9% ليصل إلى 1.22 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له في عشرة أشهر، مدعوماً بتداولات بقيمة 268 مليون درهم، واستمرار صعوده بعد إعلان عرض استحواذ أوبر على دليفري هيرو. كما شهدت أسهم أخرى في دبي ارتفاعاً مثل سالك بنسبة 2.8% ودبي الإسلامي بنسبة 1%، في مقابل تراجع إعمار للتطوير وإعمار العقارية والإمارات دبي الوطني.

أما في سوق أبوظبي، فقد سجلت أسهم أبوظبي الإسلامي وأبوظبي التجاري وأبوظبي الأول وأدنوك للغاز انخفاضاً، بينما كانت السيولة مرتفعة في السوقين. وبلغت الأسهم المتداولة 928.5 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 80,130 صفقة. من ناحية القطاعات، ارتفعت بعض الأسهم المالية والعقارية والخدمية، بينما تراجعت أخرى. وتصدرت أسهم بنك أبوظبي الإسلامي وإي آند سيولة أبوظبي، بينما كانت إعمار العقارية وطلبات الأكثر سيولة في دبي.

وبحسب التداولات حسب الجنسيات، اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون للبيع في أبوظبي، بينما اشترى المواطنون والعرب. وفي دبي، اشترى الأجانب والمواطنون، بينما باع Arabs والخليجيون





