تباين مؤشرات أسواق الإمارات المالية وسط تدفقات سيولة بمليارين درهم وصفقات استراتيجية

تقرير مفصل حول أداء أسهم أبوظبي ودبي، يتناول تحركات القطاعات المالية والعقارية والصناعية، مع تحليل لحجم السيولة وتوجهات المستثمرين حسب الجنسيات.

أنهت أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة تعاملات جلسة يوم الأربعاء على حالة من التباين الملحوظ، حيث عكس أداء المؤشرات حالة من التذبذب التي سيطرت على الأسهم القيادية في عدة قطاعات حيوية تشمل المالية والعقارات والصناعة والطاقة.

وقد جاء هذا التباين في ظل استمرار حالة الحذر التي تسيطر على تداولات المستثمرين، الذين يراقبون عن كثب المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، مما أدى إلى تفاوت في النتائج النهائية للمؤشرات الرئيسية في كل من العاصمة أبوظبي ومدينة دبي. في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06%، حيث قاد هذا الارتفاع أداء بعض الأسهم القوية، فقد صعد سهم أبوظبي الأول بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 17.2 درهم، كما ارتفع سهم أدنوك للحفر بنسبة 0.8% ليغلق عند 6.2 درهم.

وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم البنكية والعقارية تراجعات بسيطة، حيث انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 0.14% ليصل إلى 13.8 درهم، وتراجع مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.4% ليغلق عند 19.88 درهم، بينما سجل سهم شركة الدار العقارية تراجعاً بنسبة 0.13% ليصل إلى 7.88 درهم، مما يشير إلى وجود عمليات جني أرباح محدودة في هذه الأسهم. أما على صعيد سوق دبي المالي، فقد خيم اللون الأحمر على أغلب التداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4%.

وقد ظهر هذا التراجع بوضوح في أسهم قيادية مثل شركة إعمار العقارية التي انخفضت بنسبة 0.3% إلى 11.84 درهم، وإعمار للتطوير بنسبة 0.14% إلى 14.12 درهم. كما شهد بنك الإمارات دبي الوطني تراجعاً بنسبة 0.85% ليصل إلى 28 درهم، وسجل سهم طلبات انخفاضاً حاداً بنسبة 4.8% ليغلق عند 0.848 درهم، فيما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.1% ليصل إلى 7.18 درهم، وهو ما يعكس ضغوطاً بيعية واضحة في السوق الدبي.

وفي جانب الصفقات الكبرى، شهد سوق دبي تنفيذ عمليات استراتيجية لافتة، حيث تمت صفقة ضخمة على أسهم بنك جي إف إتش بقيمة 21.8 مليون درهم، شملت 10 ملايين سهم بسعر 2.18 درهم للسهم الواحد. كما جرت صفقة أخرى على شركة عنان للاستثمار بلغت قيمتها 51.6 مليون درهم، شملت 30 مليون سهم بسعر 1.72 درهم للسهم، ليصل إجمالي هاتين الصفقتين إلى 73.4 مليون درهم، مما يبرز استمرار اهتمام المستثمرين بفرص استثمارية محددة رغم التباين العام في السوق.

وبالنظر إلى حجم السيولة، فقد استقطبت الأسهم الإماراتية سيولة إجمالية بلغت 2.09 مليار درهم، توزعت بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي و953 مليون درهم في سوق دبي. وبلغ إجمالي الكميات المتداولة 583 مليون سهم، منها 321.6 مليون سهم في أبوظبي و621.34 مليون سهم في دبي، وتم تنفيذ هذا النشاط من خلال 46569 صفقة، مما يدل على وجود حركة تداول نشطة رغم الحذر السائد.

أما في تحليل القطاعات، فقد تباينت النتائج في قطاع الصناعة؛ حيث حقق سهم إمستيل قفزة قوية بنسبة 5.36% ليصل إلى 1.18 درهم، وارتفع سهم آيبيكس بنسبة 2.52% إلى 3.26 درهم، وموانئ أبوظبي بنسبة 0.46% إلى 4.38 درهم. وفي المقابل، تراجع سهم ألفا ظبي بنسبة 2.6% إلى 7.1 درهم وسهم إن إم دي سي جروب بنسبة 1.2% إلى 19.54 درهم.

وفي قطاع التكنولوجيا، سادت التراجعات حيث انخفض سهم فينكس كروب بنسبة 5% وسهم سبيس 42 بنسبة 3%، بينما تراجع سهم ألف للتعليم بنسبة 0.72% وسهم ألفا داتا بنسبة 0.7%. وفي قطاع الطاقة، سجلت أسهم أدنوك للتوزيع ارتفاعاً بنسبة 1.32% إلى 3.85 درهم، وأدنوك للحفر بنسبة 0.81% إلى 6.2 درهم، بينما تراجع سهم إن إم دي سي إنيرجي بنسبة 0.34% وسهم دانة غاز بنسبة 0.23%.

وفيما يخص المرافق في دبي، شهدت أسهم تبريد تراجعاً بنسبة 2.2% وأسهم إمباور بنسبة 1.85% وديوا بنسبة 0.72%، مما يشير إلى حالة من إعادة التقييم في هذا القطاع. وعلى صعيد توزيع السيولة حسب الشركات، تصدرت الدار العقارية تداولات أبوظبي بـ 136 مليون درهم، تلاها أبوظبي التجاري بـ 106 ملايين درهم. وفي دبي، تصدرت إعمار العقارية المشهد بـ 397 مليون درهم، ثم إعمار للتطوير بـ 98.36 مليون درهم.

أما من حيث الجنسيات، فقد اتجه المواطنون والعرب في أبوظبي نحو الشراء، بينما اتجه الخليجيون والأجانب نحو البيع. وفي دبي، كان التوجه شرائياً من قبل المواطنين والخليجيين والعرب بصافي استثمار 133 مليون درهم، في حين استمر المستثمرون الأجانب في عمليات البيع بصافي استثمار مماثل





أسهم الإمارات بورصة أبوظبي بورصة دبي استثمار أسواق مالية

