تباطؤ نمو مبيعات الشركات الكورية في 2025 رغم تحسن الربحية

كشف تقرير البنك المركزي الكوري عن تراجع وتيرة نمو مبيعات الشركات في 2025 بسبب فائض البتروكيماويات والرسوم الأمريكية، مع تسجيل rise في ربحية الشركات مدعومة بأسعار أشباه الموصلات وانخفاض نسبة المديونية.

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم السبت أن الشركات الكنية سجلت تباطؤًا ملحوظًا في نمو مبيعاتها خلال سنة 2025، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى فائض المعروض العالمي من البتروكيماويات والرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت سلبًا على بعض القطاعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت المبيعات الإجمالية لما مجموعه 34,456 شركة تخضع للتدقيق الخارجي بنسبة طفيفة بلغت 2.5% فقط خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة نمو تجاوزت 4.2% في سنة 2024. وقد تراجع معدل نمو المبيعات في قطاع التصنيع بشكل حاد إلى 3.2%، بعد أن كان 5.2% في العام السابق، حيث تأثر هذا القطاع بضعف أداء قطاعي تكرير النفط والكيماويات بسبب وفرة الإنتاج العالمية وانخفاض هوامش الربح.

كما شهدت الشركات غير الصناعية انخفاضًا في نمو مبيعاتها إلى 1.6% من 3%، نظرًا لضعف أداء شركات السيارات بسبب الرسوم الأمريكية. رغم ذلك، سجلت الربحية تحسنًا ملحوظًا خلال السنة ذاتها، حيث وصل هامش الربح التشغيلي للشركات المشمولة في الاستطلاع إلى 6.2%، مقارنة بـ 5.4% في 2024، وهو أعلى مستوى anual منذ سنة 2021. وارتفع هامش الربح التشغيلي في قطاع التصنيع إلى 6.9% من 5.5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار أشباه الموصلات globally بسبب الطلب القوي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

على صعيد الاستقرار المالي، انخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 98.3% في 2025، مقابل 103.4% في 2024، مسجلةً بذلك انخفاضًا دون حاجز الـ100% لأول مرة منذ سنة 2020. كما تراجع الاعتماد على الاقتراض إلى 27.3% من 28.4%، مما يعكس تحسنًا في الهياكل المالية للشركات الكورية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشركات الكورية البنك المركزي الكوري مبيعات الشركات البتروكيماويات أشباه الموصلات الربحية المديونية الرسوم الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

اتحاد التايكواندو يمنح «الشارقة للدفاع عن النفس» درع الفريق المثالي للموسم 2025-2026حصد فريق التايكواندو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كأس الفريق المثالي للموسم الرياضي 2025-2026، وهي الجائزة ال

Read more »

جائزة الشارقة للتميز 2025 تحتفي بالفائزين في دورتها الحاليةتحتفي غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في 24 يونيو الجاري، بالفائزين بـ«جائزة الشارقة للتميز» في دورتها لعام 2025، حيث يشهد الحفل تكريم 21 فائزا في قطاعات الأعمال المختلفة، تقديراً لأدائهم المؤسسي الاستثنائي في 8 فئات رئيسة.

Read more »

إسرائيل مسؤولة عن نصف وفيات الأسلحة المتفجرة عالمياً في 2025أكد مرصد الأسلحة المتفجرة في تقرير سنوي، الخميس، أن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن...

Read more »

انطلاق فعاليات بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة في إمارة الفجيرة بمشاركة نخبة من الرياضيينتشهد إمارة الفجيرة انطلاق منافسات بطولة الإمارات المجمعة للمبارزة بمشاركة واسعة تضم 300 لاعب ولاعبة في 36 مسابقة مختلفة، تهدف إلى تطوير اللعبة وختام الموسم الرياضي 2025-2026.

Read more »

تحت رعاية أم الإمارات.. وزير التسامح يشهد تخريج كوكبة من طلاب أكاديمية الشيخ زايد بأبوظبياحتفلت أكاديميات الشيخ زايد الخاصة بتخريج دفعات جديدة من طلاب وطالبات الصف الثاني عشر لعام 2025-2026، تأكيداً على دور العلم والتعليم في نهضة الوطن تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.

Read more »

رؤساء الشركات الكبرى يزدادون ثراء.. لكن وتيرة القلق والمخاوف تتصاعدتؤكد البيانات أن رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى أنهوا عام 2025 بثروة أكبر، فقد ارتفع متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين بنسب

Read more »