تايلور سويفت تصبح أصغر امرأة تدخل قاعة مشاهير كتاب الأغاني

النجمة الأمريكية تايلور سويفت تحقق إنجازاً غير مسبوق كأصغر امرأة تنضم إلى قاعة مشاهير كتاب الأغاني لعام 2026، تقديراً لمسيرتها الممتدة لعشرين عاماً وإسهاماتها الموسيقية الكبيرة، في حفل عُقد بنيويورك.

تم تكريم النجمة الأمريكية تايلور سويفت كأصغر امرأة تدخل قاعة مشاهير كتاب الأغاني لعام 2026، حيث حصلت على العضوية الكاملة في حفل أقيم بفندق ماريوت ماركيز في مدينة نيويورك.

كانت سويفت قد بلغت من العمر 36 عاماً، مسجلةً بذلك لقب أصغر امرأة تحظى بهذا الإنجاز. عبرت النجمة عن مشاعرها الغامرة أثناء حفل التكريم، وبكت على المسرح وهي تهدي هذا الإنجاز لعائلتها، مستذكرةً قرار والديها وشقيقها بالانتقال من بنسلفانيا إلى ناشفيل، المعروفة بعاصمة كتابة الأغاني، لتشجيعها في بداية مشوارها الفني. جاء هذا التكريم تقديراً لمسيرة فنية امتدت لعشرين عاماً، وهي المدة الدنيا المطلوبة وفق الشروط الصارمة لقاعة المشاهير للانضمام إليها.

كما سجلت سويفت سابقة في تاريخ القاعة، حيث كانت أول فنانة تتدرج من الفوز بجائزة هال ديفيد ستارلايت للواعدين عام 2010 إلى نيل العضوية الكاملة. سلط الحفل الضوء على الإرث الموسيقي الغني لسويفت، الذى ترك بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى، من خلال أغنيات شهيرة مثل Love Story وBlank Space وAnti-Hero. وتزامن هذا التكريم الاستثنائي مع استعدادات سويفت لحفل زفافها المرتقب من نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، مما جعلها محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية على الصعيدين المهني والشخصي





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