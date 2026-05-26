تايوان تفوز على الهند في القيمة السوقية للأسهم

تفوقت تايوان على ال هند في القيمة السوقية لل أسهم ، مدفوعةً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ( TSMC )، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم.

وبلغت القيمة السوقية للجزيرة 4.95 تريليون دولار حتى يوم الاثنين، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبيرج. في المقابل، انخفضت القيمة السوقية في الهند إلى 4.92 تريليون دولار. ويُعزى صعود تايوان في تصنيفات الأسهم العالمية إلى حد كبير إلى شركة TSMC، التي تُمثل حاليا أكثر من 42% من المؤشر القياسي، ما يُشير إلى تركيز سوقي كبير. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 49% هذا العام، مستفيدةً من ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي تتمتع فيه أشباه موصلاتها بمكانة سوقية مهيمنة.

يُبرز الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لتايوان، في مقابل تراجع الهند، اتجاهين رئيسيين يُشكّلان الأسواق المالية في عام 2026. أولهما: ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، مما يُؤثر سلبًا على آفاق النمو للدول التي تعتمد على واردات الطاقة، كالهند. وثانيهما: التفاؤل الكبير بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي يُحفّز انتعاشًا عالميًا في أسهم شركات التكنولوجيا، مُفيدًا بشكلٍ غير متناسب مراكز التصنيع كتايوان وكوريا الجنوبية.

يقول يي بينغ لياو، مدير صندوق في فرانكلين تمبلتون: «إن ارتفاع القيمة السوقية لتايوان يعكس بشكلٍ أساسي تركيزها الكبير على أجهزة التكنولوجيا، التي تُمثّل حاليًا محور دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتتراجع الأسواق ذات التعرض المحدود لأجهزة التكنولوجيا أمام الأسواق الغنية بها، كتايوان وكوريا». كما تُعدّ اللوائح الجديدة في صالح شركة TSMC، حيث رفعت هيئة تنظيم القطاع المالي في تايوان الشهر الماضي الحد الأقصى لاستثمار الصناديق المحلية في سهم واحد.

بموجب التوجيهات الجديدة، يُسمح للصناديق التي تستثمر حصراً في الأسهم التايوانية بالاحتفاظ بما يصل إلى 25% من صافي أصولها في أي شركة مدرجة تتجاوز حصتها 10% في بورصة تايوان، بعد أن كان الحد الأقصى السابق 10%. حالياً، شركة TSMC هي الوحيدة التي تستوفي هذا المعيار. وذكرت شركة جي بي مورغان تشيس في مذكرة بحثية أن هذا التغيير قد يُسهم في جذب تدفقات استثمارية إلى تايوان تتجاوز 6 مليارات دولار.

وبينما تفوقت تايوان في القيمة السوقية، لا يزال اقتصاد الهند البالغ 4.15 تريليون دولار - والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم - يتفوق على الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة البالغ 977 مليار دولار، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.





