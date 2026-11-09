تاكسي دبي تسجل 118.3 مليون درهم أرباحا خلال تسعة أشهر من 2026

تقرير مالي تفصيلي لأداء شركة تاكسي دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 118.3 مليون درهم مع استراتيجيات توسع جديدة.

أعلنت شركة تاكسي دبي عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة صافي أرباح بقيمة 118.3 مليون درهم، وهي مقارنة بمبلغ 265.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وصلت إجمالي الإيرادات المعلنة في هذه الفترة إلى نحو 1.77 مليار درهم، مع استمرار عملية التعافي التدريجي في طلب خدمات النقل خلال الربع الثالث.

تحديثات الربع الثالث بعد اندماج التاكسي الوطني

يُعد الربع الثالث من عام 2026 المحطة الأولى التي تُظهر فيها "تاكسي دبي" نتائج موحدة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على التاكسي الوطني في 8 يوليو 2026. حققت الشركة إيرادات قدرها 735.5 مليون درهم خلال هذا الربع، بارتفاع ملحوظ نسبته 25.7 في المئة مقارنة بـ585.3 مليون درهم في الربع المناظر من عام 2025. كما سجلت التاكسي الوطني إيرادات بـ168 مليون درهم، بانخفاض طفيف نسبته 2.2 في المئة على أساس سنوي.

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على مستوى عدد الرحلات، أنجزت الشركة الموحدة مجتمعة 18.5 مليون رحلة في قطاعي مركبات الأجرة والليموزين خلال الربع الثالث. وسجلت "تاكسي دبي" على أساس مستقل 12.4 مليون رحلة، مما يمثل انخفاضاً نسبته 5.3 في المئة، في حين أنجز التاكسي الوطني 6.1 مليون رحلة بانخفاض 5.2 في المئة. ورغم ذلك، شهدت معدلات الانخفاض تحسناً سريعاً من 7.8 في المئة في يوليو إلى 1.9 في المئة فقط في سبتمبر.

توسع الأسطول والاستثمارات في المركبات الكهربائية

واصلت "تاكسي دبي" تعزيز قدرتها التشغيلية طويلة المدى، حيث بلغ إجمالي حجم الأسطول التشغيلي المجمع بحلول 30 سبتمبر 2026، نحو 15388 مركبة، بزيادة سنوية قدرها 16.7 في المئة. دخلت 450 لوحة جديدة من أصل 600 لوحة تم شراؤها حيز الخدمة بحلول نهاية الربع، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع قاعدة خدماتها.

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فيما يخص المركبات الكهربائية، بلغ عدد المركبات الكهربائية بالكامل في أسطولي الأجرة والليموزين 846 مركبة. كما سجل قطاع مركبات الأجرة وحده إجمالي حجم أسطول مشترك قدره 9344 مركبة. هذه الاستثمارات تستهدف مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والسياحة، خاصة مع تعافي الرحلات المرتبطة بالمطارات بنسبة 40 في المئة مقارنة بالربع الثاني.

تحليل الأداء المالي والأرباح قبل الفوائد والضرائب

ارتفعت أرباح تاكسي دبي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10 في المئة إلى 166.5 مليون درهم في الربع الثالث من 2026، بينما تراجع الهامش إلى 22.6 في المئة مقارنة بـ25.9 في المئة في العام السابق. وخلال الأشهر التسعة الأولى، بلغت هذه الأرباح 364.4 مليون درهم بهامش 20.6 في المئة. وتأثر الأداء بتراجع الطلب في قطاعي السياحة والمطارات وارتفاع تكاليف التشغيل والوقود.

تمت موازنة هذه الضغوط المالية جزئياً من خلال الإدارة المنضبطة للتكاليف، ومنح هيئة الطرق والمواصلات تخفيضاً في الرسوم الشهرية لمركبات الأجرة بقيمة 33.5 مليون درهم. بلغ صافي الربح المعلَن في الربع الثالث 57.1 مليون درهم بانخفاض 25.3 في المئة، مع هامش ربح 7.8 في المئة مقابل 13.5 في المئة في العام السابق.

نمو قوي في قطاعات التوصيل والخدمات المتخصصة

في حين تراجع أداء بعض القطاعات، حقق قطاع دراجات التوصيل نمواً قوياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 75.2 في المئة إلى 32.1 مليون درهم. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الطلب على خدمات التوصيل في الدولة والتوسع المستمر في الأسطول المخصص لهذه الخدمات. كما استقر قطاع الحافلات عند إيرادات 29.6 مليون درهم بفضل مرونة العقود القائمة.

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سجل قطاع مركبات الليموزين إيرادات بـ27.0 مليون درهم، بانخفاض 2.8 في المئة، حيث استمر ضعف الطلب في التأثير على عدد الرحلات رغم تحسن مؤشرات الانخفاض خلال نهاية الربع. توضح هذه الأرقام الموزونة بين التحسن التدريجي في الطلب التقليدي والنمو السريع في الخدمات الحديثة صورة شاملة لأداء سوق التنقل في دبي.