تأهلت منتخبات السعودية والعراق وقطر والبحرين لنصف نهائي البطولة الخليجية الثانية للدوحة، وسط إشادة بمبادرة أم القيوين لإحياء نجوم الزمن الجميل في كرة القدم.

تأهلت منتخبات السعودية والعراق وقطر والبحرين رسمياً إلى مرحلة نصف نهائي البطولة الخليجية الثانية لكرة القدم، التي تستضيفها حاليًا العاصمة القطرية الدوحة. وتتميز هذه النسخة من البطولة بطابع فريد حيث تستضيف الدوحة حدثين رياضييين في وقت واحد، هما بطولة القدامى وكأس الخليج للناشئين، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالجوانب التراثية والشبابية للعبة في المنطقة.

نتائج التأهل وغياب المنتخب الإماراتي

على الرغم من التألق الذي أظهرته منتخبات الدول المؤهلة، غادر المنتخب الإماراتي البطولة من قطر بعد خسارته أمام المنتخب المضيف قطر، مما أنهى مشاركته مبكراً. ورغم أن إدارة الفريق كان لديها تفاؤل كبير بالوصول لمراحل متقدمة بسبب المجموعة المتميزة من اللاعبين والإداريين والمدير الفني، إلا أن النتيجة النهائية أرخت بظلالها على آمال الفريق الذي ذكرنا بالزمن الجميل.

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مبادرة أم القيوين لإحياء ذكريات الزمن الجميل

تتصدر مبادرة إعادة إحياء ذكريات نجوم كرة القدم التاريخية اهتمامات المتابعين، حيث انطلقت الفكرة قبل عشرين عاماً من إمارة أم القيوين بحماس مجموعة من شباب الإمارات الذين أصرّوا على إحياء ذكريات الأبطال الذين تركوا بصمات واضحة في الملاعب الخليجية. وقد تحولت هذه المبادرة اليوم إلى تظاهرة رياضية كبرى تجمع أبناء دول الخليج العربي، وتعيد إلى الواجهة أسماءً ارتبطت بالفن الجميل والأخلاق الرياضية والعطش الدائم للخدمة.

تاريخ الكأس ودور الإعلاميين والقيادات

يرتبط تاريخ كأس الخليج ارتباطاً وثيقاً بالانطلاقة الأولى التي استضافتها البحرين عام ألف وتسعمائة وسبعين، لتصبح منذ ذلك الحين أكثر من مجرد بطولة تنافسية. ففي الدورة الثانية عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين، بدأت الروابط الإعلامية تتوطد، مما جعل الحدث عيداً رياضياً يجمع الشعوب ويعزز روابط المحبة والتنافس الشريف، ووصل هذا الترابط إلى دورة خليجي السابعة والعشرين التي شرف فيها كبار الإعلاميين بلقبهم المهني.

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تقدير اللجنة المنظمة والشباب الإماراتي

يستحق رئيس اللجنة المنظمة في أم القيوين الشيخ أحمد بن ناصر المعلا وشباب الإمارة كل الإشادة والتقدير على مبادرة إعادة نجوم ما فوق الخامسة والثلاثين إلى الملاعب عام ألفين وستة. فقد أعادت هذه الخطوة المشاهدين إلى مشاهد ووجوه لا تزال حاضرة بقوة في الوجدان الجمعي، وأثبتت بوضوح أن قيمة اللاعب لا تنتهي بمجرد اعتزاله اللعب، وأن التاريخ الرياضي لا يُقاس بالنتائج والميداليات وحدها.

رؤية مستقبلية للوفاء لرموز اللعبة

يؤكد المتحدثون أن نجوم الأمس يستحقون أكثر من مجرد مباريات تكريمية عابرة، إذ يحق لهم التقدير والتوثيق الرسمي والحضور الدائم في ذاكرة الأجيال القادمة. ويتمنى المعنيون أن تتسع المبادرة في الدورات المقبلة لتشمل الرموز الحقيقية للكرة الخليجية من لاعبين وإداريين وإعلاميين ممن خدموا الرياضة بإخلاص، مشكورين الاتحادات الخليجية على حملها هموم الجيل القديم الذي لن يُنسى.