تأهل نجوم عالم البادل لدور الـ16 في بطولة إعمار دبي بريميير

تصدر خوان ليبرون ولياندرو أوغسبورغر قائمة المتأهلين لدور الـ16 في بطولة إعمار دبي بريميير بادل، وسط منافسة شرسة بين نخبة اللاعبين العالميين.

واصلت المنافسات في بطولة " إعمار دبي بريميير بادل P1"، التي تستضيفها مجمع حمدان الرياضي حتى 15 نوفمبر الجاري، زخمها العالي بعد يومين من الأدوار الرئيسية، حيث شهد اليوم الثاني من المنافسات مواجهة قوية في دور الـ32 لكل من الرجال والسيدات. أسفرت هذه المواجهات المباشرة عن تأهل عدد من أبرز نجوم لعبة البادل إلى مرحلة دور الـ16، وسط تكتيكات عالية ومستوى فني رفيع يعكس جودة البطولة العالمية.

تصدر ليبرون وأوغسبورغر قائمة المتأهلين للرجال

تصدر الإسباني خوان ليبرون والأرجنتيني لياندرو أوغسبورغر، المصنفان الثاني في البطولة، قائمة المتأهلين في منافسات الرجال بفضل فوزهما القوي. حقق الثنائي تأهلهما بعد أن قلبا تأخرهما أمام الإسبانيين مانويل كاستانيو وبابلو هيرنانديز ألفاريز إلى فوز حاسم بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بحسابات دقيقة بلغت 4-6 و6-3 و6-3. امتدت هذه المواجهة الإثارة إلى ثلاث مجموعات كاملة، مما أكد جاهزية المصنفين الأوائل للمراحل المتقدمة.

Also read أنس جابر تعلن عن خطط العودة التنس 2027 والطموح الكبير في ويمبلدون

كما نجح الثنائي المكون من الأرجنتينيين مارتين دي نينو والإسباني فرانسيسكو نافارو، والمصنفين رابعاً، في حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 بعد مواجهة قوية. تغلبوا على الإسبانيين ماكسيمو أراغون هيريرا وألفارو روغلان بونس بنتيجة 6-0 و4-6 و6-2، ليثبتوا استقرارهم الفني في المواجهات المباشرة.

نتائج مباريات دور الـ32 للرجال والمصنفين الآخرين

في بقية مواجهات الرجال، تأهل الإسباني خافي غونزاليس والبرازيلي لوكاس كامبانيولو، المصنفان السابع، بفوزهما السريع على الإسبانيين خافي غونزاليس وخافي رويز غونزاليس بمجموعتين دون مقابل. حسمت النتيجة بشوطي 6-3 و7-5، مما مهد الطريق لهما للمرحلة التالية.

Advertisement

وواصل الأرجنتينيان خوان تيلو ومارتن آرس، المصنفان الثامن، مشوارهما بنجاح كبير، بعد فوزهما على الإيطالي فلافيو دومينغيز والإسباني إينيغو ساغر بنتيجة 6-4 و6-4. فيما تغلب الإسبانيان إدواردو ألونسو وأيتور غوني لاكابي، المصنفان التاسع، على مواطنيهما تيو زاباتا وألفارو نارانخو مارتينز بنتيجة 6-3 و6-4، ليضيفا اسميهما إلى قائمة المتأهلين.

حجز الأرجنتيني فالنتينو ليباك ومواطنه غونزالو ألفونسو، المصنفان العاشر، مقعدهما في الدور المقبل، بعد فوزهما على الأرجنتيني لوتشيانو أغويري والإسباني بابلو ليخو بنتيجة 6-3 و6-4. وشهدت المنافسات أيضاً تأهل الإسبانيين فرانشيسكو غيريرو وخافيير ليال، المصنفين السادس، بعد فوزهما على الأرجنتيني فيديريكو كاييخا والإسباني خافيير روميرا بارسيلو بنتيجة 6-3 و6-4.

في مواجهة امتدت إلى ثلاث مجموعات محفوفة بالتوتر، حقق الإيطالي فيديريكو أباتي والأرجنتيني فاكوندو دال بيانكو الفوز على الإسبانيين ألفارو رويز غراندوس وخافيير غارسيا، المصنفين الثالث عشر. حسمت النتيجة بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4، لتؤكد قدرة اللاعبين على تجاوز صعوبات المواجهات الطويلة.

نساء البادل يحتفين بتأهل المصنفات المتصدرات

في منافسات السيدات، تأهلت الأرجنتينية كلوديا ينسن والإسبانية تمارا إيكاردو ألكوريسا، المصنفتان السادسة، بعد فوزهما على الإسبانية نوريا رودريغيز كاماتشو والإيطالية جورجيا دال بوتسو بنتيجة 6-2 و6-3. أظهر الثنائي تحكمًا تقنيًا واضحًا طوال المباراة، مما ضمن لهما التواجد في الأدوار الحاسمة.

Advertisement

كما نجحت البرتغالية صوفيا أراوخو والإسبانية مارتا أورتيغا غاييغو، المصنفتان الخامسة، في قلب تأخرهما أمام الإسبانية أرانثا أورتيز غاسكو والأرجنتينية مارتينا فيريرا إلى فوز بنتيجة 4-6 و6-3 و6-0. مثل هذا الفوز انعكاسًا على مرونة الفريقين وقدرتهما على التكيف مع تغيرات مجريات اللعبة.

وواصلت الإسبانيتان مارتا غينارت إسبانيا وأرانثا ألونسو دي فيا، المصنفتان السابعة، مشوارهما بالفوز على مواطنتيهما خيمينا مونتيس كابروخا ومارتا باريرا دي لا فوينتي بنتيجة 7-5 و6-2. تأهلت الإسبانيتان خيمينا فيلاسكو بوستيغيّو وراكيل أوخينيو باريرا بعد فوزهما على الإيطالية كارولينا أورسي والإسبانية باتريسيا ياغونو زيلينسكي بمجموعتين دون مقابل، حُسمتا بشوطي كسر التعادل بنتيجة 7-6 و7-6.

كما تأهلت الإسبانيتان نوريا كانوفاس باريديس ومارينا لوبو بفوزهما على مواطنتيهما بياتريس كالديرا سانشيز وكارمن غويناغا غارسيا بنتيجة 6-3 و6-0. فيما تغلبت الإسبانيتان مارتا تالافان وسارة سايث فاييخو على مواطنتيهما نوريا أغويلار كاريو وكارلا إسكاسينا مونتيرو بنتيجة 6-4 و6-2.

التطلع نحو الأدوار الحاسمة للبطولة

تواصل منافسات البطولة مواجهات دور الـ16، وسط ترقب شديد لمزيد من اللقاءات القوية مع تقدم أبرز المصنفين نحو الأدوار الحاسمة. تجمع البطولة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات البادل على مستوى العالم، مما يجعل مرحلة الدور ربع النهائي والأكثر حسمًا في انتظار المشاركات.