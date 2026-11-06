تأهل فريق دبي لكرة السلة الثلاثية لنهائيات العالم 2026

تأهل فريق دبي الرياضي إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية 2026 في دبي بعد فوزه على الصين، بمشاركة دولية واسعة.

تأهل فريق دبي رسميًا إلى مرحلة الأدوار الإقصائية من الجولة العالمية ل كرة السلة الثلاثية "3x3" لعام 2026، وذلك بعد فوزه التاريخي على نظيره الصيني "دي تشينغ" بنتيجة دقيقة 20-19. أقيمت هذه المواجهة الحاسمة ضمن ختام منافسات دور المجموعات، وذلك في منطقة "فستيفال باي" بمدينة "فستيفال سيتي" بدبي.

مفاجآت المباراة وحسم النقاط الحاسمة

شهدت هذه المباراة منافسة شرسة ومتوازنة، حيث سيطر فريق دبي في الدقائق الأولى بتقدمه 6-0، ثم وسع الفارق ليصل إلى 11-5. رد الفريق الصيني بقوة مدركًا التعادل 13-13، ثم استحوذ على التقدم بـ 15-13، قبل أن يتبادل الفريقان زمام المبادرة حتى الدقائق الأخيرة التي حسمها دبي بفارق نقطة واحدة.

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الفرق المتأهلة والمستضيف الرسمي

يخوض فريق دبي مواجهته القادمة يوم السبت ضد الفريق الكرواتي "سيبونا" في الدور ربع النهائي. تنظم هذه البطولة، التي تستضيفها دبي لأول مرة على مدار يومين، شركة "مجلس دبي الرياضي" تحت إشراف "الاتحاد الدولي لكرة السلة فيبا" وبالشراكة مع "اتحاد الإمارات لكرة السلة"، بمشاركة 14 فريقًا عالميًا.

وقد تأهل سبعة فرق إضافية لنهائيات الدور ربع النهائي من دور المجموعات، وهم بون الألماني وسيبونا الكرواتي وأمستردام الهولندي وليمان الصربي، بالإضافة إلى لوزان السويسري وأوب الصربي وسكايلينرز الألماني.

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رؤية مجلس دبي الرياضي لدعم اللعبة

أشاد عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بالفوز الذي جمع بين التميز الفني والحماس الجماهيري، مشيرًا إلى أن استضافة دبي لهذه المنافسات الدولية يعكس التزام الإمارة بتعزيز حضور كرة السلة الثلاثية. وأكد أن الشراكة مع فيبا واتحاد الإمارات تدعم بناء منظومة اللعبة وتطويرها بين الأكاديميات والأندية.

من جانبه، شدد سالم المطوع، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة، على أن استضافة دبي لجولة من هذه البطولات العالمية خطوة استراتيجية مهمة. وأشار إلى أن البطولة تتيح فرصًا واسعة للاعبين الذين قد لا يحظون بفرص المشاركة في المنافسات التقليدية "5 ضد 5"، مما يعزز قاعدة اللاعبين والممارسين في المجتمع.

التتبع الزمني واختتام الموسم العالمي

تعد محطة دبي واحدة من المحطات الهامة لموسم العالم 2026، الذي سيختتم منافساته الكبرى في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 12 و13 ديسمبر القادم. وأكد دوشان بولوت، مدرب فريق دبي، أن وجود لاعب مواطن ضمن التشكيلة يعزز طموحات المواهب الإماراتية نحو المستوى الدولي.