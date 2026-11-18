محمد وهبي يبرز تنظيم الاتحاد المغربي لجذب المواهب مزدوجة الجنسية مع تأهل المنتخب رسمياً لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بفوز على النيجر بفضل هدف عبد الله وزان.

أكد محمد وهبي ، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، أن المملكة أصبحت وجهة عالمية رائدة في استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، مشدداً على أن التنظيم المتواصل الذي يقوم به الاتحاد المغربي في هذا المجال منح البلاد ميزة تنافسية فريدة.

تأهل رسمي وتأثير المنافسة الأوروبية

ضمن المنتخب المغربي تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 المقررة في كينيا وأوغندا وتنزانيا، بعد تحقيقه فوزاً صعباً على النيجر بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى اثنتي عشرة نقطة من أربعة انتصارات متتالية في التصفيات المؤهلة.

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قال محمد وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن المغرب لا يضاهيه أي بلد من حيث التنظيم في استقطاب المواهب، معتبراً أن الجهود المبذولة جعلت المنتخب المغربي وجهة تجذب اهتمام العديد من اللاعبين، رغم أن المنافسة المتزايدة من منتخبات أوروبية قد تدفع بعض المواهب مستقبلاً لاختيار تمثيل دول أوروبية.

يحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى بفارق ست نقاط عن الغابون صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخبا النيجر وليسوتو المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط لكل منهما، مما يؤكد الهيمنة المغربية في التصفيات حتى الآن.

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تحليل الأداء والتحديات الفنية

أوضح محمد وهبي أن تراجع مستوى الأداء المقارن أمام النيجر خلال فترات من المباراة يعود إلى الغيابات وإشراك عدد من اللاعبين الجدد، مما أسهم في انخفاض إيقاع اللعب، رغم أن الجهاز الفني كان يسعى لتقديم مستوى أفضل من العادة.

أكد المدرب أن المنتخب حافظ على هدوئه وتركيزه ولم يسمح لتراجع الأداء بالتأثير على انضباط اللاعبين، مشيراً إلى أن أرضية الملعب لم تكن بالمستوى المطلوب ما صعّب المهمة، لكنه رفض اعتبار ذلك مبرراً للتراجع الملاحظ في بعض اللحظات.

اعترف محمد وهبي بارتكاب لاعبيه أخطاء غير ضرورية منحت النيجر فرصاً لتنفيذ كرات ثابتة، مؤكداً أن هذه المواقف لم تشكل خطورة كبيرة لكنها تتطلب معالجة فورية لتجنب تكرارها مستقبلاً، خاصة بعد تغيير الأداء في الشوط الثاني نتيجة التبديلات التي أجراها الجهاز الفني.

ردود فعل اللاعبين والخصوم

من جانبه، أكد الجزائري نبيل نجيز، مدرب منتخب النيجر، أن فريقه نجح في معالجة عدد من الأخطاء التي ارتكبها خلال المواجهة الأولى، على الرغم من ضيق الوقت المتاح بين المباراتين، معتبراً أن مواجهة منتخب بحجم المغرب تمثل اختباراً صعباً وفرصة للاستفادة من التجربة.

عبّر عبد الله وزان، لاعب أياكس أمستردام الهولندي وصاحب هدف الفوز، عن سعادته الغامرة بتسجيل الهدف الذي ضمن تأهل المنتخب، مشيداً بالمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز ك لحظة استثنائية في مسيرته، ومعهداً بمواصلة تقديم مستويات تلبي تطلعات الجمهور والجهاز الفني.

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أهدى اللاعب هدفه إلى زملائه والجهاز الفني والشعب المغربي، بعدما أصبح أحد أصغر اللاعبين الذين سجلوا بقميص المنتخب المغربي بعمر يبلغ سبعة عشر عاماً وعشرة أشهر، في إنجاز يضيف لمسة تاريخية إضافية لمسيرة المنتخب.

الخطوات المقبلة والتنسيق الأولمبي

شدد محمد وهبي على أهمية تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات المتبقية، مشيداً بالعقلية الإيجابية التي أظهرها اللاعبون، ومؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تحليل المباريات ومراجعة الأداء وتصحيح الأخطاء استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

فيما يتعلق بإمكانية انضمام بعض لاعبي المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي الذي يستعد لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المقررة في مصر العام المقبل، أكد وهبي أن العمل بين المنتخبات يقوم على التنسيق المشترك.

استبعد حدوث ذلك في المرحلة الحالية، مشيراً إلى امتلاك المنتخب الأولمبي لعناصر متميزة، إلى جانب عدم جاهزية بعض اللاعبين للعودة إلى صفوفه، مؤكداً أن الأولوية الحالية تكمن في تحقيق النجاحات مع المنتخب الوطني الكبير في المحافل الدولية.