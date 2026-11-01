تأكيد موعد انطلاق سباق دلما التاريخي التاسع للمسافات الطويلة

اعتماد اللجنة المنظمة موعد انطلاق سباق دلما التاريخي التاسع للمحامل الشراعية يوم الأربعاء المقبل مع ضمان أعلى معايير السلامة

أعلنت اللجنة المنظمة ل سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية من فئة 60 قدما، رسمياً عن اعتماد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانطلاق النسخة التاسعة من هذا الحدث البحري الكبير. جاء هذا القرار عقب اجتماع جمع أعضاء اللجنة المنظمة ، وهم مايد عتيق المهيري وسعيد خليفة المهيري وخليفة الرميثي، مع مريم الشحي ممثلة المركز الوطني للأرصاد. تم خلال هذا اللقاء استعراض أحدث التوقعات الجوية والبحرية ومناقشة مدى ملاءمة الظروف السائدة لإقامة المنافسات. ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة المشاركين وتوفير أفضل الظروف الممكنة لانطلاقة السباق.

التنسيق مع المركز الوطني للأرصاد

جاء اعتماد الموعد الرسمي للانطلاق بعد الاطلاع الدقيق على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطقس وحركة البحر. تضمن ذلك التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد في إطار حرص اللجنة المنظمة على اتخاذ القرار الأنسب. يعتمد هذا القرار على أعلى معايير الأمن والسلامة البحرية التي تسعى إليها الجهات المنظمة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار الفعالية بكل يسر وأمان للمشاركين من جميع الجنسيات.

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التوجيه للنواخذة والمشاركين

أهابت اللجنة المنظمة بجميع النواخذة المشاركين في السباق إلى التوجه الفوري إلى جزيرة دلما. يجب عليهم البدء في الاستعدادات والتجهيزات الفنية اللازمة تمهيداً لانطلاق المنافسات يوم الأربعاء المقبل. شددت اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها من جميع النواحي. كما تم التنسيق مع الفرق المختصة لاستكمال الإجراءات التنظيمية والفنية. يهدف ذلك إلى ضمان انطلاقة آمنة وناجحة لهذا الحدث البحري التراثي البارز في المنطقة.

رعاية رسمية وجوائز مالية كبيرة

يُقام سباق دلما التاريخي التاسع ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي. يقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. تستمر الفعالية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2026. ينظم الحدث كل من هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية. يمسك السباق بزمام الأمور لضمان نجاح الحدث من خلال توفير جميع المتطلبات اللوجستية.

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مسافة طويلة وتراث بحري عريق

يُعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية من فئة 60 قدماً أحد أبرز السباقات البحرية التراثية في المنطقة. يتميز بأنه الأطول مسافة، حيث يمتد لمسافة نحو 68 ميلاً بحرياً. يعادل هذا المسار قرابة 125 كيلومتراً من التنافس البحري الشاق. ينطلق السباق من جزيرة دلما مروراً بعدد من الجزر الطبيعية والتاريخية. ينتهي السباق في نهاية المطاف عند شاطئ مدينة المغيرة. تبلغ إجمالي الجوائز المالية التي توزع بين الفائزين 30 مليون درهم إماراتي.

صون الموروث البحري الإماراتي

يجسد السباق المكانة المتميزة التي تحتلها الرياضات البحرية التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يلعب هذا الحدث دوراً محورياً في صون الموروث البحري الأصيل والحفاظ عليه للأجيال القادمة. يعزز السباق ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ الآباء والأجداد عبر تجربة مباشرة. يسهم هذا النشاط في ترسيخ حضور هذه الرياضات في المشهد الرياضي والتراثي المحلي. تؤكد اللجنة المنظمة أن سلامة النواخذة والبحارة تأتي في مقدمة أولوياتها القصوى. تواصل اللجنة متابعة الأحوال الجوية والبحرية حتى لحظة الانطلاق النهائية.