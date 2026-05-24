تأسيس مجلس التعاون الخليجي يوسع من مكانته الاقتصادية العالمية وزوده من الترابط الاجتماعي

تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو، بذكرى تأسيس المجلس؛ حيث تشير البيانات الصادرة من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في القطاعات المختلفة. كما تؤكد البيانات أن ميزانيات دول المجلس شهدت تحسنًا، حيث بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، وقد شهدت الودائع لدى البنوك التجارية أيضًا نمواً بلغت نسبته 10.6%.

بيانات أخرى تشير إلى أنّ ميزانيات دول المجلس شهدت تحسنًا، حيث بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليون دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، وقد شهدت الودائع لدى البنوك التجارية أيضًا نمواً بلغت نسبته 10.6%. قد شهد قطاع الاستثمار حراكًا كبيرًا أيضًا، حيث بلغت صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، حيث تمثل قيمة قياسية ونسبة 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم. وبالتالي، تعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

كما شهدت دول المجلس تحسناً في التجارة، حيث بلغت صادراتها السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، مما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية. في مجال الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في السوق العالمية للطاقة، حيث بلغت صادراتها النفطية نحو 16.6 مليون برميل يوميًا، وذلك ما يعكس مكانتها القياسية في هذا المجال.

ومع ذلك، شهدت أسواق العمل حركها أيضًا، حيث بلغت تصديرة رأس المال 549 مليار دولار، وذلك بخفض إجمالي رؤوس الأمة قدره حوالي 237.6% مقارنة بعام 2007م. إلى جانب ذلك، شهدت مكانة التكامل الخليجي تحسنًا ملحوظًا أيضًا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2% مقارنة بعام 2012م. في سياق آخر، شهد قطاع السياحة تحسناً؛ إذ بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، مما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.





