تأسيس أول مكتب لشركة بوزيترون في دبي

تأسيس شركة بوزيترون الأميركية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دبي

أعلنت شركة بوزيترون الأميركية المتخصصة في تطوير البنية التحتية للجيل الجديد من تقنيات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، عن تأسيس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في مركز دبي المالي العالمي.

وقال مكتب الاعلامي لحكومة دبي في تدوينة على منصة إكس: يأتي التوسع الإقليمي للشركة بعد نجاحها في جمع أكثر من 300 مليون دولار من التمويلات، بما في ذلك جولة تمويل من الفئة B بقيمة 230 مليون دولار، ما عزز مكانتها كشركة مليارية ضمن واحدة من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نمواً على مستوى العالم. ويعكس اختيار دبي مقراً لأول توسع دولي للشركة الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال والبنية الرقمية المتطورة التي توفرها الإمارة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

كما يؤكد تنامي دور مركز دبي المالي العالمي كمحور رئيسي لاستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية. وتعمل بوزيترون AI على تطوير حلول متقدمة لتسريع عمليات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي؛ وهي المرحلة التي يتم خلالها تشغيل النماذج الذكية وتقديم الإجابات والتحليلات للمستخدمين، وتُعد من أكثر القطاعات نمواً مع التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه دولة الإمارات زخماً متسارعاً في استقطاب الشركات العالمية العاملة في الذكاء الاصطناعي، مدعوماً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والطاقة ومراكز البيانات، فضلاً عن المبادرات الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أبرز مراكز الاقتصاد الرقمي عالمياً





