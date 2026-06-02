شركة "Positron AI" الأمريكية تفتتح أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في مركز دبي المالي العالمي بعد جمع تمويل يتجاوز 300 مليون دولار

أعلنت شركة "Positron AI" الأمريكية، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للجيل التالي من الاستدلال ب الذكاء الاصطناعي ، عن تأسيس أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة في مركز دبي المالي العالمي.

يأتي هذا الإعلان بعد حصول الشركة على ترخيص من المركزCited كخطوة استراتيجية في توسعها الإقليمي، خاصة بعد نجاحها في جمع أكثر من 300 مليون دولار، بما في ذلك جولة تمويل من الفئة "ب" بقيمة 230 مليون دولار، مما أدى إلى بلوغها status شركة مليارية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يزداد فيه الطلب على حلول الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مستوى العالم.

يشار إلى أن الاستدلال بالذكاء الاصطناعي يشير إلى القدرة على نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتوسيع نطاقها بكفاءة وموثوقية، وبصورة مجدية اقتصادياً ضمن القيود الواقعية. وقد صرح المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا in الشركة، حسني الخفش، بأن الانتقال إلى مركز دبي المالي العالمي يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تركيز "Positron AI" على توفير حلول فعالة قابلة للتطبيق وهياكل قائمة على البيانات سيسهم في تعزيز المنظومة технологиية بشكل عام، خاصة مع تسارع الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير. وأكد أن تأسيس المقر في "دبي المالي العالمي" سيمكن الشركة من التفاعل الوثيق مع القطاع الخاص والجهات التنظيمية والشركاء، إلى جانب المساهمة في تحقيق طموح دبي في بناء بنية رقمية وذكية قادرة على المنافسة عالمياً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، إن انضمام "Positron AI"، التي تقدم نهجاً مبتكراً لبنية الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، إلى "مجمع كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، يدعم المرحلة التالية من النمو في قطاع التكنولوجيا والابتكار في دبي. وأضاف أن فلسفة الشركة تتماشى مع استراتيجية المركز الهادفة إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في صميم أطره القانونية وبيئته التشغيلية وبنيته التحتية، مما يجعله أول مركز مالي في العالم قائم في جوهره على الذكاء الاصطناعي.

كما أن扩建 الشركة في المركز يسهم في جعله منصة إطلاق لتمكين التوسع وبوابة تدعم الصناعات المستقبلية،哪个 يرسي معياراً عالمياً لحوكمة الذكاء الاصطناعي والابتكار المسؤول. وتتميز "Positron AI" بتقديمها حلولاً تخفض كلفة الاستدلال، وزيادة كثافة الذاكرة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يمكنها من أن تكون بديلاً متطوراً ومبتكراً لموردي أجهزة الذكاء الاصطناعي التقليديين





