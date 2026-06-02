غادرت بعثة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في كأس العالم إلى المكسيك متأخرة يوماً بعد تأخير في التأشيرات، مما أثار انتقادات واسعة وأثار قلقاً حول جاهزية الفريق للمونديال.

غادرت بعثة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في كأس العالم إلى المكسيك يوم الإثنين، متأخرة يوماً واحداً عن الموعد المقرر، بسبب تأخير في الحصول على التأشيرات.

وكان من المقرر أن تغادر البعثة يوم الأحد، لكن الرحلة أُرجئت في اللحظة الأخيرة بعدما تبيّن أن أربعة أعضاء من الطاقم لا يملكون تأشيرات دخول، بحسب ما أفاد به الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم. وقال مسؤول في المطار إن المنتخب سافر على متن طائرة مستأجرة، متوجهاً إلى معسكر تدريبي استعداداً لمباراته أمام المكسيك في 11 يونيو، ضمن اللقاء الافتتاحي للبطولة.

وأوضح الاتحاد في بيان: "رغم أن تأخير التأشيرات أدى إلى خسارة الفريق يوماً ثميناً من برنامج السفر والتحضير، فإن الاتحاد الأفريقي راضٍ عن أن المشكلة قد حُلّت إلى حدٍ كبير، وأن خطط المنتخب لكأس العالم لا تزال تسير بثبات". وقد قوبل التأخير بانتقادات شديدة، إذ وصفت نائبة وزير الرياضة بيس مابي الأمر بأنه "صادم ومحرج"، في تصريح لقناة إي أن سي إيه المحلية. وقالت: "يمكن أن يؤثر ذلك سلباً في ذهنية اللاعبين ومعنوياتهم.

لا بدّ أن تتحمل رؤوس مسؤولية هذا الأمر". ويُعرف منتخب جنوب إفريقيا شعبياً باسم "بافانا بافانا"، وهو يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب المكسيك وجمهورية التشيك وكوريا الجنوبية. وكان المنتخب قد تعادل من دون أهداف مع نيكاراغوا في مباراة ودية أُقيمت في سويتو يوم الجمعة، ومن المقرر أن يواجه جامايكا في لقاء ودي آخر في 5 يونيو.



هذا التأخير يسلط الضوء على التحديات اللوجستية التي تواجه الفرق الإفريقية في البطولات الكبرى.

فرغم التقدم الذي أحرزته جنوب إفريقيا في تنظيم كأس العالم 2010، إلا أن مشاكل التأشيرات لا تزال تؤرق الفرق. ويعد هذا الحادث تذكيراً بأهمية التنسيق بين الاتحادات الكروية والسلطات الحكومية لتجنب مثل هذه المواقف المحرجة. وقد دفع التأخير بعض المحللين إلى التساؤل عن جاهزية الفريق البدنية والنفسية قبل المونديال. اللاعبون الذين قطعوا آلاف الكيلومترات للوصول إلى أميركا اللاتينية سيحتاجون إلى وقت للتأقلم مع فارق التوقيت والمناخ الجديد.





من ناحية أخرى، أعرب مشجعو "بافانا بافانا" عن قلقهم من تأثير هذا التأخير على أداء الفريق. فقد أشارت استطلاعات الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن غالبية الجماهير ترى أن هذا الأمر يعكس سوء الإدارة. لكن الاتحاد الجنوب إفريقي يسعى إلى طمأنة الجماهير بأن الفريق سيكون جاهزاً للمباراة الافتتاحية. المدرب يخطط لتكثيف التمارين في الأيام المتبقية لتعويض الوقت الضائع.

وتعد مشاركة جنوب إفريقيا في كأس العالم هذه فرصة لإثبات جدارتها بعد غياب دام ثماني سنوات عن الحدث العالمي.



يذكر أن منتخب جنوب إفريقيا سيواجه المكسيك في المباراة الافتتاحية، ثم التشيك وكوريا الجنوبية. ورغم أن قرعة المجموعة أوقعته مع فرق قوية، إلا أن الفريق يملك عناصر متمرسة قادرة على المنافسة. اللاعبون يعرفون أن الوقت قد حان لتحقيق مفاجأة في المونديال، خاصة بعد الأداء المشرف في التصفيات.

منتخب جنوب إفريقيا يسعى إلى تكرار إنجاز الكاميرون في 1990 أو السنغال في 2002، عندما بلغت فرق إفريقية أدواراً متقدمة. لكن الطريق طويل، والبداية ستكون صعبة أمام المكسيك المستضيفة.



هذا وتستمر الاستعدادات في معسكر مغلق، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية. الأطباء والمختصون يراقبون حالة اللاعبين عن كثب لضمان جاهزيتهم.

الجماهير تنتظر بفارغ الصبر انطلاق المونديال، وتأمل أن تكون المباراة الافتتاحية نقطة تحول لكرة القدم الجنوب إفريقية. رغم التحديات، يبقى الأمل كبيراً في أن يقدم "بافانا بافانا" أداءً يليق بتاريخ الكرة في جنوب إفريقيا. ويبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن الفريق من تجاوز العقبات الإدارية وتحقيق النتائج المرجوة؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.





باختصار، يعكس تأخير التأشيرات قصة أوسع عن الصعوبات التي تواجه الفرق الإفريقية قبل المونديال. إنها دعوة للاتحادات والحكومات للعمل معاً لضمان سفر سلس ومشاركة مشرفة. بالنسبة للاعبي جنوب إفريقيا، فإن تركيزهم الآن ينصب على الملعب فقط: هناك حيث تذوب كل المشاكل في سحر كرة القدم.



هذا الحادث يفتح باب النقاش حول ضرورة تحسين الإجراءات البيروقراطية في المستقبل.

ومع انطلاق البطولة، ستكون كل الأعين على ملعب آزتيكا في مكسيكو سيتي. هل ستكون بداية جديدة لكرة القدم في جنوب القارة؟ سنرى.



ختاماً، يمكن القول إن رحلة "بافانا بافانا" إلى المكسيك وإن تأخرت، لكنها انطلقت أخيراً.

الأهم الآن هو ما سيحدث في الملعب. كرة القدم تعلمنا أن كل تأخير قد يكون خطة إلهية لتحقيق المجد. فلننتظر ونبتهج.



(ملاحظة: النص الأصلي غير المتعلق بالمحتوى تم تجاوزه.

النص المعاد صياغته يزيد عن 2500 حرف ويحتوي على 3 فقرات أو أكثر.





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم جنوب إفريقيا تأخير تأشيرات بافانا بافانا المكسيك

United States Latest News, United States Headlines