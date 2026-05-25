أوقفت شبكة سي بي إس نيوز عن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، بسبب صعوبة التواصل مع مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني المختبئ بمخبأ سري.

وأفاد مسؤولون أمريكيون أن مجتبى خامنئي محاصر في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاة. كما أفادوا بأن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، مما يسبب في بطء التقدم بالمباحثات. وأشار مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إلى أن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي علناً أو عبر أي تسجيل مصور أو صوتي، وسط اعتقاد بأنه يتبع إجراءات أمنية مشددة لتجنب استهدافه. واكدت المصادر أن العديد من قادة النظام الإيراني يقيمون حالياً داخل ملاجئ محصنة ويتجنبون التواصل المباشر إلا في أضيق الحدود، خشية الاختراقات الاستخباراتية.

وقال مسؤول أمريكي إن مشهد التواصل داخل القيادة الإيرانية أشبه بمسلسل كوميدي، مضيفاً أن القادة الإيرانيين يعيشون حالة من الإحباط والتخبط بسبب القيود الأمنية الصارمة. ويعتبر تأخير الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، استمراراً للاضطرابات والخلافات بين الطرفين، التي بدأت منذ بداية المفاوضات. ويشهد العالم اليوم، تناقضات واضحة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن الاتفاق المرتقب بين الطرفين، الذي كان يُعتقد أنه سينتهي بهم التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.

ولكن مع تأخر الإعلان عن الاتفاق، يبدو أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاقية مشتركة.





