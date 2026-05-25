تأخر التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف القتال ورفع القيود على مضيق هرمز

يتباطأ التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاقية وقف القتال وتخفيف العقوبات، مع تصاعد التوترات حول البرنامج النووي وتخفيف الضغوط المالية، في ظل انتقادات داخلية أمريكية ومخاوف إسرائيل من إبرام اتفاق أقوى.

تراجع وتيرة التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إيران في بداية الأسبوع، حيث أظهر الطرفان مواقف متشددة تجاه مسألة البرنامج النووي ال إيران ي ومسألة التخفيف المالي عن طهران، وفق ما أفاده وسطاء في المباحثات.

وقد جاء هذا التباطؤ بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت تصريحات من الرئيس الأمريكي ترامب وبعض المسؤولين في إدارته، الذين أفادوا بأن الاتفاق يقترب، إلا أن ترامب شدد في وقت لاحق على أنه لن يُعجل في إبرام أي اتفاق لا يراها مناسبًا. عقب ظهور تقارير أولية عن محتوى الاتفاق المحتمل، تعرض ترامب لانتقادات حادة من داخل حزبه الجمهوري، حيث خشى بعض الأعضاء من أن يفتح الاتفاق بابًا لفتح مضيق هرمز وتخفيف الضغوط المالية على النظام الإيراني دون أن يتضمن ضمانات كافية بشأن وقف برنامج طهران النووي.

وفي تصريح مبكر على منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، أعلن ترامب أن "الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيمًا ومهمًا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، مُعْتَرِفًا بانتقادات الجمهوريين والديمقراطيين ومُعَبِّرًا عن رؤيته الخاصة للمفاوضات الجارية. تجري المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني لإعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء القتال ورفع القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز خلال ثلاثين يومًا، مع تمهيد الطريق لمحادثات لاحقة حول البرنامج النووي الإيراني في مرحلة ثانية.

وأشار مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية يوم الأحد إلى أن أي تخفيف في العقوبات سيعتمد على مدى التقدم المحرز في هذه المفاوضات. تسعى واشنطن إلى الحصول على التزامات واضحة من طهران بشأن برنامجها النووي، في حين يضغط المفاوضون الإيرانيون للحصول على تفاصيل دقيقة حول آلية تخفيف العقوبات وتجميد الأصول، بحسب ما أفاده الوسطاء.

كما أوردت المصادر أن بعض دول الحلفاء الأمريكيين ضغطت لإدراج بند صريح يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ضمن نص مذكرة التفاهم، وقد وافقت إيران حتى الآن على التخلي عن الرسوم المفروضة على السفن المارة عبر الممر المائي الإستراتيجي طوال مدة المفاوضات. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سيستمر في تأكيد دوره في إدارة المضيق، وأنه يناقش مسألة تحصيل رسوم مقابل خدمات العبور والحماية





