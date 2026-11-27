تم تأجيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموازنة المقبلة 2028-2034 بسبب خلافات على التمويل، مع مواقف متباينة بين الدول المانحة والمستفيدة من الدعم.

تأجل رسمياً اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي ، الذي كان مقرراً في يوم الجمعة، للبدء في ثاني أيام المحادثات الخاصة بمناقشة ميزانية التكتل المقبل خلال الفترة من عام 2028 إلى عام 2034. وقد جاء هذا التأجيل وسط استمرار الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء حول سُبل تمويل الأولويات الجديدة دون المساس بالمخصصات التقليدية.

تأجيل الاجتماع وتأكيد ميرتس على الحاجة للعمل التحضيري

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في تصريحات أدلى بها مساء الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن هناك حاجة ماسة لمزيد من العمل التحضيري للوصول إلى نتيجة مرضية. وأشار ميرتس إلى أن القادة لم يكونوا مستعدين لاتخاذ القرار النهائي، مما دفعهم إلى تعليق الجلسة.

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يأتي هذا الموقف الألماني في إطار محاولة لتجنب زيادة كبيرة في مساهمات ألمانيا في الموازنة المشتركة. وشدد ميرتس على ضرورة إجراء تخفيضات في حجم الموازنة الجديدة لضمان استدامة التمويل دون إثقال كاهل الدول المساهمة الأكبر.

موقف الدول المانحة ودور أنطونيو كوستا التوفيقى

طالبت مجموعة من الدول الأعضاء، تضم كل من النمسا، وهولندا، والدنمارك، وفنلندا، والسويد، وبلجيكا، بإجراء تخفيضات صارمة في الموازنة الجديدة. وتنجم هذه المطالب عن رغبة هذه الدول في تقليل العبء المالي الواقع عليها نتيجة لحجم اقتصاداتها وقدرتها على المساهمة.

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في المقابل، سعى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى تقريب وجهات النظر المتباينة بين الدول الأوروبية الغنية والدول الأقل ثراءً. وعقد كوستا قمة مخصصة للقادة لمحاولة تجاوز الانقسامات حول الحصص المالية المخصصة للدعم.

قدم كوستا اقتراحاً توفيقياً جديداً في نهاية الأسبوع الماضي، يقضي بحجم إجمالي يبلغ 78ر1 تريليون يورو للفترة السبع سنوات. وهذا المبلغ أقل بنحو 204 مليارات يورو عن الاقتراح الأولي الذي قدمته المفوضية الأوروبية، مما يعكس محاولة للوفاء بمطالب الدول المانحة.

مواقف دول الجنوب الأوروبي والخوف من تقليص الدعم

حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، بشدة من إجراء أي تخفيضات في مخصصات الدعم الموجهة للمناطق الأكثر فقراً داخل الاتحاد. وأشارت إلى أن بلدها يستفيد بشكل كبير من الإعانات الإقليمية، مما يجعل أي تقليص له تأثير سلبي مباشر على التنمية الاقتصادية الإيطالية.

صرحت ميلوني في بروكسل بأن إيطاليا "لسنا مستعدين للموافقة على موازنة نضطر بموجبها إلى تقديم المزيد مقابل الحصول على أقل". ودعت إلى الحفاظ على الدعم الزراعي التقليدي ومخصصات صناديق الدعم الموجهة للمناطق الأقل حظاً.

أكدت ميلوني أن الاتحاد الأوروبي "بعيد كل البعد" عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموازنة. ورفضت أي مفاوضات تهدف إلى تمويل أولويات جديدة مثل الدفاع وتعزيز التنافسية، دون المساس بالاستثمارات الاجتماعية والزراعية الحالية.

التحديات المستقبلية وآفاق الاتفاق

تظل الأولويات المستجدة، كالدفاع وتعزيز التنافسية الاقتصادية، في صلب النقاشات المتداولة بين المسؤولين الأوروبيين. ويتعين على القادة التوفيق بين هذه الأولويات الجديدة والمطالب المالية للدول المانحة، بالإضافة إلى الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي للدول الأقل نمواً.

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مع تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، يبقى التوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2028-2034 تحدياً كبيراً. وتتوقع مصادر دبلوماسية أن تستمر المشاورات المكثفة لفترة طويلة قبل بلورة نص نهائي يقبل به جميع الأعضاء، وسط مخاوف من استمرار الجمود.

تعكس هذه الخلافات العميقة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الأوروبي، حيث تتصارع المصالح الوطنية قصيرة الأجل مع الحاجة الأوروبية الطويلة الأمد للاستثمار في مجالات استراتيجية مثل الدفاع والتكنولوجيا والزراعة.

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الجولات التشاورية الثنائية والجانبية لمحاولة كسر الجمود الحالي. ورغم التفاؤل بحجم الاقتراح التوفيقى المقدم، إلا أن التوافق النهائي يتطلب تنازلات كبيرة من جميع الأطراف المعنية.

سيكون لمصير هذه الموازنة تأثير بالغ على السياسة الاقتصادية للتكتل في العقد المقبل، حيث ستحدد الأولويات الإنفاقية والقدرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية.

تستمر المفاوضات في ظل غياب تواريخ نهائية ملزمة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من التقلبات في الموقف الأوروبي الموحد، وربما يهدد بمزيد من التأجيلات أو التبعات السياسية داخل الدول الأعضاء المختلفة.