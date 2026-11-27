تحليل عميق لظاهرة توثيق الحوادث على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من التدخل المباشر، وكيف غيّر هذا السلوك البوصلة الأخلاقية في مواجهة الكوارث في مصر.

في منطقة الوراق ب القاهرة ، وتحديداً على الطريق الدائري، اندلعت حريق مأساوي أودي بحياة مهندس شاب كان عائداً إلى أسرته وبلده بعد غياب طويل عن مقر عمله. حمل الشاب حقيبة أموال له وهاتفه المحمول، إلا أن النشوب المفاجئ للنيران في جسده جعله عاجزاً عن إطفاء اللهب، مما دفعه للبحث العاجل عن منقذ لإنقاذ حياته من شظايا النار.

في لحظة الذروة هذه، واجه الشاب المحترق مأساة مضاعفة عندما لقي شاباً آخر كان يشغله التصوير الحي والمسترخٍ للحدث بدلاً من مد يد العون أو المساعدة. هذا التفاعل الصادم، الذي وصفته إحدى الكاتبات في روايتها للمشاهد، يسلط الضوء على تحوّل خطير في السلوك الإنساني تجاه الآخرين في أوقات الأزمات، حيث غابت المساعدة الفورية لصالح التوثيق الإعلامي.

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تحولات أخلاقية وثقافة التوثيق

تعتبر هذه الحكاية، إذا افترضنا صحة تفاصيلها رغم صعوبة التثبت الكامل لوقائع مختلطة كحادث الوراق، مدخلاً لفهم التحولات الأخلاقية والنفسية والاجتماعية العميقة التي أحدثتها ثقافة السوشيال ميديا في علاقتنا بالواقع وبالآخرين، وبآلامهم تحديداً. لقد كان الإنسان موجوداً لأننا نؤمن بأن الخير لم ينقطع من الأرض، وكان يستشعر مسؤولية أخلاقية كبرى تجاه أي إنسان آخر بغض النظر عن دينه أو جنسه أو انتمائه.

في مواجهة الكوارث مثل حادث حريق الطريق الدائري، كانت الإنسانية هي البوصلة الوحيدة التي توجه سلوك الأفراد، وكانت المعايير تنطلق من مبدأ الإنقاذ الفوري دون حسابات. كان الضمير الإنساني يسيطر على الموقف، مما جعل من الضروري إهمال أي شيء آخر لصالح إنقاذ حياة إنسان آخر، سواء كان معروفاً أو غريباً عن موقع الحادث تماماً.

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استغلال الكوارث لزيادة المتابعين

يواجهنا اليوم سلوكيات غريبة جداً ومختلفة عن الماضي، حيث يرى البعض في الحادث أو الحريق أو الزلزال مجرد فرصة لإنتاج محتوى استثنائي حصري قابل للانتشار على المنصات الرقمية. هذا التحول الجذري يجعل الهدف الأساسي هو كسب المزيد من الإعجابات والمتابعين والشهرة، وقد يقود ذلك حتى إلى مقابلة تلفزيونية تغير مسار حياة صاحبها بشكل كبير ومباشر.

مراجعة الأولويات في حالات الطوارئ

لم يعد السؤال الأول الذي يطرحه المصورون على أنفسهم في مثل هذه المواقف هو كيف أنقذ هذا الإنسان المحترق، بل كيف أوثق هذا المشهد قبل أن يفوتني أو يفوت غيري الفرصة، وكيف أكون أول من ينشره على منصات التواصل الاجتماعي. هذا التغيير في الأولوية يعكس أزمة في البوصلة الأخلاقية للمجتمع، حيث تطغى المصلحة الشخصية الرقمية على الواجب الإنساني المباشر.

إن نقل المصاب لاحقاً عن طريق سائق توك توك شهم إلى المشفى، رغم كونه إيجابياً، لا يخفي حقيقة أن الشاب كان في حالة سيئة جداً وقد أصيب بكسور بليغة بعد أن ألقى بنفسه من فوق الجسر في لحظة يأس من عدم وجود من يساعده. هذه الأحداث تفتح باباً للنقاش حول ضرورة إعادة ضبط الضمير الجمعي في مواجهة التكنولوجيا الحديثة.