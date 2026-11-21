تقرير يكشف تراجع مشاهدة موقع Nameberry بنسبة 40% مع تزايد استخدام الآباء للذكاء الاصطناعي في اختيار أسماء أطفالهم.

يشهد مجال اختيار أسماء المواليد تحولاً جذرياً مع تزايد اعتماد الآباء والأمهات على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات فريدة لأطفالهم، مما يعكس اتساع تأثير التكنولوجيا في القرارات الشخصية التي كانت ترتبط في السابق بالتقاليد والذوق العائلي فقط.

تأثير الروبوتات على خيارات التسمية العائلية

كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم السبت، أن روبوتات المحادثة قد أصبحت مصدراً رئيسياً للأسر التي تبحث عن أسماء مميزة لأطفالها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذه الأدوات في أنماط التسمية. هذا التحول يعكس إمكانية تغير الخيارات التي قد تسود بين الأجيال القادمة، حيث بدأت انعكاسات هذا التوجه تظهر بوضوح على المواقع المتخصصة في اقتراح أسماء المواليد، مما أدى إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسمية التقليدية.

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تراجع ملحوظ في زيارات موقع Nameberry

أظهرت البيانات الصادرة عن موقع "Nameberry" انخفاضاً كبيراً في النشاط، حيث كشفت بام ريدموند، الشريكة المؤسسية والرئيسة التنفيذية للموقع، عن تراجع عدد المستخدمين ومشاهدات صفحاته بنحو 40%. تم تسجيل هذا التراجع بشكل محدد خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى أكتوبر 2026، مما يشير إلى سرعة انتشار هذا الظاهرة وتأثيرها المباشر على المنصات التي كانت تعتمد على حركة المرور العضوية لتوفير الخدمات.

رجحت ريدموند أن يكون سبب هذا الانخفاض هو توجه المستخدمين إلى روبوتات المحادثة للحصول على اقتراحات مباشرة، تتناسب بدقة مع تفضيلاتهم الشخصية، بدلاً من التصفح العشوائي في القوائم العامة.

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وجهات النظر المتباينة حول دقة الذكاء الاصطناعي

بينما وجد بعض الآباء في هذه الأدوات وسيلة سهلة لاستكشاف أسماء جديدة تتوافق مع رغباتهم وتوفر راحة بال كبيرة في عملية البحث، يرى آخرون قيوداً جوهرية في هذه التقنية الحديثة. يلاحظ المنتقدون أن المقترحات التي تقدمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي تميل إلى التكرار، ولا تعكس دائماً الجانب العاطفي والخصوصية المرتبطين باختيار اسم الطفل، والذي يعتبر قراراً شخصياً عميقاً.

هذا الجدل يبرز التناقض بين الكفاءة التي توفرها التكنولوجيا والعمق العاطفي الذي قد تفتقده الآلات في فهم التعقيدات الثقافية والأسرية المرتبطة باسم ابن أو ابنة جديدة.