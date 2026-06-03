بي إتش إم كابيتال أول مؤسسة إماراتية تتيح التداول بسوق عمّان عبر منصة تبادل

أعلنت بي إتش إم كابيتال تفعيل تغطية سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح أول مؤسسة مالية إماراتية تتيح التداول في البورصة الأردنية، مما يعزز الربط الاستثماري الإقليمي.

أعلنت شركة بي إتش إم كابيتال ، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، عن تفعيل تغطية سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل ، وهي منصة التداول الرقمية العابرة للحدود التابعة ل سوق أبوظبي للأوراق المالية .

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الترابط بين الأسواق المالية الإقليمية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. وبهذا التفعيل، أصبحت بي إتش إم كابيتال أول مؤسسة مالية في الإمارات تتيح لعملائها إمكانية التداول في سوق عمّان المالي من خلال منصة تبادل، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في تسهيل الاستثمار العابر للحدود. يُسهم هذا الانضمام في تعزيز حضور الشركة الإقليمي وتوسيع نطاق الخيارات الاستثمارية لعملائها في مختلف أسواق الشرق الأوسط، مما يدعم أهدافهم الاستثمارية ويمنحهم وصولاً أكثر كفاءة إلى الأسواق الناشئة.

جاء هذا الإعلان عقب مشاركة بي إتش إم كابيتال في مراسم قرع الجرس التي أقيمت في الأول من يونيو في سوق عمّان المالي، احتفاءً بالانضمام الرسمي للسوق إلى شبكة الأسواق الإقليمية المرتبطة عبر منصة تبادل. وشهدت المراسم حضور شخصيات بارزة من قيادات الأسواق المالية، منهم غنام المزروعي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالإضافة إلى حضور من الجانب الأردني عطوفة عماد أبو حلطم رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ومازن الوظائفي الرئيس التنفيذي لسوق عمّان المالي، وسارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية.

ومثّل بي إتش إم كابيتال في هذه المناسبة عبد الهادي السعدي الرئيس التنفيذي للشركة، مؤكداً الدور المستمر للشركة في دعم مبادرات التكامل بين الأسواق المالية وتعزيز الربط الاستثماري عبر الحدود. وفي تصريح له، قال عبد الله سالم النعيمي: نؤمن في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن تعزيز الترابط بين الأسواق المالية الإقليمية يصنع فرصاً أكبر للمستثمرين والشركات.

ويعد تفعيل بي إتش إم كابيتال لإتاحة الوصول إلى التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل محطة مهمة تجسد رؤيتنا لبناء منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً لأسواق رأس المال العربية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع بي إتش إم كابيتال لتسهيل الاستثمار عبر الحدود وجعله أكثر سلاسة. وأضاف عبد الهادي السعدي: نفخر بأن نكون أول مؤسسة مالية في الإمارات تتيح لعملائها الوصول إلى التداول في بورصة عمّان عبر منصة تبادل، مما يعكس التزامنا المستمر بتوسيع آفاق الاستثمار وتعزيز حضورنا الإقليمي.

يؤكد هذا الإنجاز حرصنا على تقديم فرص استثمارية نوعية مدعومة بأحدث الحلول الرقمية التي تواكب تطلعات المستثمرين. يتوافق هذا التفعيل مع الزخم المتنامي الذي تشهده مبادرات الربط والتكامل بين الأسواق المالية في المنطقة، ويسلط الضوء على الدور المتزايد للبنية التحتية الرقمية في تسهيل المشاركة الاستثمارية العابرة للحدود في أسواق رأس المال بالشرق الأوسط.

كما يعزز مكانة بي إتش إم كابيتال كأحد أبرز الممكنين للوصول إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية ومن أوائل المؤسسات المساهمة في دعم نجاح شبكة الأسواق المتنامية ضمن منصة تبادل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال بين أسواق المنطقة، وتعزيز الروابط الاقتصادية التي تشكل أساساً للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

كما تفتح الباب أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الأردنية، مما يدعم التكامل المالي الإقليمي ويسهم في تحقيق رؤية الأسواق العربية المترابطة





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