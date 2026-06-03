بي إتش إم كابيتال تُطلق تغطية سوق عمّان عبر منصة تبادل وتُعزّز التكامل المالي الإقليمي

أعلنت شركة بي إتش إم كابيتال عن تمكين عملائها من التداول في سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل الرقمية العابرة للحدود، مما يُعَزِّز الروابط بين الأسواق الإقليمية ويوفر فرص استثمارية جديدة في الشرق الأوسط.

أعلنت شركة بي إتش إم كابيتال عن بدء تقديم خدمات التداول في سوق عمّان المالي عبر منصة تبادل الرقمية، وهي المنصة العابرة للحدود التي تديرها سوق أبوظبي المالي.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الشركة لتقوية الروابط بين الأسواق الإقليمية وتوسيع قاعدة فرص الاستثمار لعملائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. من خلال التفعيل الجديد، أصبحت بي إتش إم كابيتال أول مؤسسة مالية إماراتية تُتيح لعملائها إمكانية الوصول إلى أوراق مالية وأدوات استثمارية مدرجة في سوق عمّان، وذلك عبر تجربة تداول موحدة وسلسة تدمج جميع الخطوات من فتح الحساب حتى تنفيذ الصفقات.

ويُعَدُّ هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بتحقيق التكامل بين البنى التحتية المالية في المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية للمنصات الرقمية في ظل التحولات السريعة التي يشهدها القطاع.



إن انضمام سوق عمّان إلى شبكة الأسواق المتاحة عبر منصة تبادل يساهم في تعزيز حضور بي إتش إم كابيتال على الساحة الإقليمية وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والدوليين.

فمن خلال هذا التكامل، يمكن للعملاء استكشاف فرص استثمارية متعددة في قطاعات متنوعة مثل البنوك والعقارات والطاقة، مع الاستفادة من شروط تداول شفافة ومعلومات سوقية محدثة بشكل مستمر. كما تُسهم المنصة في تقليل الفجوات اللوجستية والتنظيمية بين الأسواق، ما يتيح تنفيذ الصفقات بسرعة وكفاءة أكبر، ويقلل من التكاليف المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود.





جرت مراسم إعلان الانضمام الرسمي لسوق عمّان إلى شبكة منصة تبادل في الأول من يونيو 2026، حيث شاركت فيها شخصيات بارزة من أسواق المال الإقليمية، من بينها غنام المزروعي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعماد أبو حلطم رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، بالإضافة إلى مازن الوظائفي الرئيس التنفيذي لسوق عمّان والسيدة سارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الأردنية. وقد ألقى المسؤولون كلمات تشيد بأهمية التعاون الإقليمي وتأكيد أن هذا التحالف سيعزز من سيولة الأسواق ويسهم في جذب رؤوس أموال جديدة إلى المنطقة.

وفي ختام الحفل، تم قرع الجرس التقليدي إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من التكامل والتفاعل بين أسواق دبي وأبوظبي والقدس وعمّان، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين لتشكيل محافظهم بمرونة أكبر وتنوع أوسع. إن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة التطوير الرقمي للأسواق المالية العربية، وتدل على التزام الأطراف المعنية بتعزيز البنية التحتية التقنية وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتسهيل تدفق رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة





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