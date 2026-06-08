بيوند تعلن عن مشروع "ذا ياردز" بقيمة 4 مليارات درهم في سيتي أوف أرابيا بدبي

أطلقت شركة بيوند للتطوير العقاري مشروع "ذا ياردز"، مخطط رئيسي متكامل بقيمة 4 مليارات درهم في سيتي أوف أرابيا بدبي، يضم 1560 وحدة سكنية ويتميز بتصميم متوسطي و70% مساحات مفتوحة، ما يمثل تحولاً استراتيجياً في توسع الشركة نحو المناطق الداخلية.

أعلنت شركة بيوند للتطوير العقاري يوم الاثنين عن مشروع جديد ضخم يحمل اسم " ذا ياردز "، وهو مخطط رئيسي متكامل للتنمية العمرانية يقع في منطقة سيتي أوف أرابيا ب دبي ، بتكلفة استثمار ية إجمالية تبلغ 4 مليارات درهم إماراتي.

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية استراتيجية في مسيرة الشركة التوسعية، حيث يختار الانتقال من الوجهات الساحلية التي ركزت عليها سابقاً إلى المناطق الداخلية الناشئة في الإمارة، مما يعكس ثقة عميقة في الإمكانات النمو المستقبلية لسيتي أوف أرابيا كأحد المحاور الحضرية الرئيسية. يقع مشروع "ذا ياردز" على مساحة بناء إجمالية تبلغ 2.3 مليون قدم مربعة، ويوفر 1560 وحدة سكنية متنوعة تشمل شققاً بغرف نوم واحدة واثنتين وثلاث.

يتميز التصميم العام للمشروع بلمحة mediterranean واضحة، حيث خصصت الشركة ما يقارب 70% من إجمالي مساحة الأرض للمساحات الخضراء المفتوحة والحدائق واللاندسكيب الطبيعي، مع توزيعها على طول مسار يمتد قرابة كيلومتر واحد داخل الموقع، لخلق بيئة معيشية تركز على الانسجام مع الطبيعة والرفاهية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع بطرح مجمع "أرنشيا" السكني كأول مرحلة منه.

تستفيد بيوند من الموقع المتميز لمشروعها داخل "سيتي أوف أرابيا"، المنطقة الحضرية الرائدة التي تشهد تطويراً متسارعاً للبنية التحتية وشبكات المواصلات، لا سيما خطوط مترو دبي، مما يضمن وصولاً سريعاً وسهلاً إلى مراكز الأعمال الرئيسية في المدينة ومناطق الترفيه والمعارض والمطارات. هذا الموقع الاستراتيجي يعزز من قيمة الاستثمار على المدى الطويل، ويجعل المنطقة وجهة جاذبة للسكان الباحثين عن توازن بين الهدوء والحيوية الحضرية.

وأكد عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري، أن استثمار الشركة البالغ 4 مليارات درهم في هذه المنطقة الواعدة يأتي استجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والتصميم المتميز، في وقت تتكامل فيه كل مقومات النجاح من بنية تحتية وشبكات نقل وطلب مستمر. وأضاف تقي أن هذه الخطوة تترجم رؤية بيوند في التوسع والنمو المتوازن في مختلف إمارات الدولة، وليس فقط في دبي، مما يدعم مكانتها كمطور عقاري رائد يطمح لترك بصمة مميزة في قطاع الإسكان الفاخر والمتوسط.

يفتح مشروع "ذا ياردز" آفاقاً جديدة للتنمية المتكاملة في المناطق الداخلية من دبي، ويساهم في تعزيز offerings السكنية في سيتي أوف أرابيا التي تتحول بسرعة إلى مركز جذب سكاني واقتصادي. يبرز التركيز على التصميم المتوسطي مع المساحات الخضراء الواسعة كأحد العوامل المميزة للمشروع، حيث يلبي رغبة شريحة واسعة من المستثمرين والسكان في الحصول على نمط حياة صحي ومستدام بعيداً عن الكثافة العمرانية في بعض الأحيان.

تُعد قيمة الاستثمار البالغة 4 مليارات درهم مؤشراً قوياً على ثقة المطور في استمرارية النمو الاقتصادي والعقاري في دبي، خاصة في المناطق التي لا تزال في مراحل التطور ولكنها تمتلك إمكانات هائلة. سيساهم المشروع، مع مراحله اللاحقة بعد "أرنشيا"، في توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة وenchancement جودة الحياة في مناطق جديدة.

في النهاية، يؤكد إطلاق "ذا ياردز" على ديناميكية السوق العقاري في دبي وقدرته على جذب مشاريع ضخمة تعيد تعريف مفهوم المعيشة المتكاملة، مع دمج القيم البيئية والاجتماعية في التصميم العمراني





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