بينالي الأطفال الخارجي الأول في الشرق الأوسط يفتتح في حديقة أم الإمارات بأبوظبي

يقدم بينالي الأطفال الخارجي ثماني أعمال فنية تفاعلية ضمن مهرجان أبوظبي 2026 حتى السادس من ديسمبر، بشراكة مع متحف سنغافورة الوطني لإشراك الأسر والطلاب.

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ، بينالي الأطفال الخارجي الأول في الشرق الأوسط في حديقة أم الإمارات بأبوظبي. ينظم البينالي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي 2026، وبالشراكة مع متحف سنغافورة الوطني.

يستقبل البينالي زواره حتى السادس من ديسمبر المقبل تحت شعار "كيف نشعر بالعالم"، ويأتي تزامناً مع عام الأسرة 2026 والاحتفاء بمرور عشر سنوات على تطوير حديقة أم الإمارات. وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، يقدم الحدث تجربة فنية خارج صالات العرض التقليدية.

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بينالي الأطفال الخارجي يقدم ثماني أعمال فنية تفاعلية

يضم بينالي الأطفال الخارجي ثمانية أعمال فنية تركيبية تفاعلية، تستكشف عناصر اللمس والصوت والحركة والضوء. من بين هذه الأعمال سبعة أعمال جديدة أنجزت بتكليف خاص لفنانين مقيمين في دولة الإمارات.

تشرف القيّمة الفنية دانة المزروعي على البينالي، ويقام بالشراكة مع متحف سنغافورة الوطني وحديقة أم الإمارات وسلايل للضيافة. وتتيح الأعمال للأطفال استكشاف عناصر الطبيعة والتفاعل معها، بما يساعد على تنمية خيالهم وقدراتهم الإبداعية.

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تشارك في البرنامج أكثر من 1275 طالباً من 20 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس الشراكات. وتجمع ورش العمل التفاعلية الأطفال وأسرهم، لتتحول الزيارة إلى تجربة مشتركة تربط الأسرة بالفن والطبيعة.

الأطراف المشاركة تربط الفن بالهوية والبيئة

أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن تنظيم البينالي يجسد الإيمان بحق الطفل في التواصل مع الطبيعة واكتشاف جمالها. وأوضحت أن الحدث يعكس الالتزام بحماية الطبيعة وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بها.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن البينالي يجسد التزام دولة الإمارات بترسيخ الثقافة والفنون لتنمية قدرات الأجيال الناشئة. وأكد سموه أن الاستثمار في إبداع الأطفال يمثل استثماراً في مستقبل الوطن، وأن الفن لغة إنسانية تعزز الحوار والتفاهم.

من جانبها، أكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، أن الفن ركيزة لتنمية الذات والشخصية ومساحة أساسية للمعرفة وبناء العلاقات مع الذات والطبيعة والآخرين. وأضافت أن البينالي يضع الطفل في قلب العمل الفني ويدعوه إلى المشاركة والحركة.

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وأكد الدكتور يوجين تان، الرئيس التنفيذي ومدير متحف سنغافورة الوطني، أن الشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعكس الإيمان المشترك بدور الثقافة في تشكيل مستقبل المجتمعات. وأوضح أن تقديم أحد الأعمال الفنية من بينالي الأطفال الذي ينظمه المتحف في سنغافورة ينقل تجربة الإبداع إلى جمهور أوسع في الإمارات.

أثر البينالي على الأسر وخطوات الزيارة المقبلة

يعد البينالي جزءاً من فعاليات عام الأسرة 2026، ويهدف إلى جمع الأطفال وأسرهم في تجارب فنية تفاعلية. وقالت هدى إبراهيم الخميس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الحدث يترجم رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الوعي البيئي المجتمعي.

تحتفي حديقة أم الإمارات بمرور عشر سنوات على تطويرها، وتوفر مساحة تجمع الفن والأسرة والبيئة. ويتيح البينالي للزوار اكتشاف الأعمال بين الأشجار والماء، في فضاء عام مفتوح يصل إلى الناس في تفاصيل حياتهم اليومية.

يستمر البينالي حتى السادس من ديسمبر المقبل، ويمكن للعائلات والمدارس الاطلاع على برنامج الفعاليات والورش المرافقة خلال هذه الفترة. ويقام الحدث ضمن الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي 2026، ليبقى في متناول الجمهور حتى الختام.