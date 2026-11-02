بينانس تسجل سحب 3.64 مليار دولار بعد الاختراق المرتبط بكوريا الشمالية

تراجع ثقة العملاء بسحب 3.64 مليار دولار من بينانس بعد الاختراق الشمالي الكوري الذي سرق 6.3 مليار دولار مما يؤثر على أسعار البيتكوين والإيثيريوم

أعلنت منصة بينانس ، وهي أكبر منصة عالمية ل تداول العملات الرقمية، عن استمرار سحب العملاء لأموالهم بعد سلسلة الأحداث الأمنية المقلقة التي شهدتها المنصة مؤخرًا. بدأت هذه التسريبات المالية الكبيرة في الاستقرار تدريجيًا بعد الارتفاع الأولي الحاد الذي شهدته أرقام السحوبات، في حين لا تزال أحجام الإيداعات تسجل معدلات عالية استجابة للوضع الراهن. جاءت هذه الخطوة في أعقاب اختراق أمني كبير تم ربطه رسميًا بوكالة استخبارات تابعة ل كوريا الشمالية ، مما أدى إلى سرقة ما يقدر بـ6.3 مليار دولار من أصول المنصة الأسبوع الماضي.

تأثير السحوبات على أسعار العملات الرقمية

شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية تذبذبات حادة نتيجة لهذه التطورات، حيث انخفض سعر عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياته خلال ستة أسابيع يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، تعافت العملة الرقمية قليلاً مع مطلع الأسبوع الجديد لتتجاوز حاجز الـ78 ألف دولار يوم الاثنين، في محاولة لاستعادة الاستقرار بعد الهبوط الحاد. وبالمثل، انخفضت قيمة عملة إيثيريوم إلى أدنى مستوى لها منذ شهرين يوم الجمعة، قبل أن تظهر علامات انتعاش طفيفة لتصل إلى 2287 دولارًا.

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أرقام الأزمات وحجم الأصول المتضررة

تشير الأرقام الصادرة عن المنصة إلى حجم العملية الكبيرة، حيث قدرت قيمة الأصول المسروقة سابقًا بما يعادل 95 بالمئة من إجمالي الخسائر المتوقعة في العملية الأمنية. قبل هذه الواقعة، كانت بينانس تدير أصولًا بقيمة إجمالية تبلغ 171 مليار دولار في 28 أكتوبر الماضي، وهي المنصة التي تتيح لـ335 مليون مستخدم مسجل حول العالم شراء وبيع وتداول الأصول الرقمية المختلفة. يُعد هذا الحادث بمثابة اختبار حقيقي لمقدار ثقة العملاء في استدامة المنصة بعد الكشف عن تفاصيل الاختراق الأمني الكبير.

تأثيرات أوسع على سوق المال الرقمي

لم تقتصر الآثار السلبية على المنصة فقط، بل امتدت لتشمل سوق العملات المستقرة على نطاق أوسع. عادةً ما تنخفض القيمة السوقية للعملات المستقرة عندما تخرج الأموال من النظام البيئي للعملات الرقمية، وقد شهدنا هذا الانخفاض منذ يوم الجمعة. ووفقًا لبيانات موقع كوين ماركت كاب، تراجعت القيمة السوقية المجمعة لأكبر عملتين مستقرتين هما USDT وUSDC بنحو 1.2 مليار دولار خلال هذه الفترة القصيرة.

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تحليلات السوق ومستقبل الثقة المالية

كشف تقرير حديث من شركة تي.آر.إم لابز الأمريكية لتحليل سلاسل الكتل عن تدفقات خروج كبيرة، حيث سجلت صناديق المؤشرات المرتبطة بسعر البيتكوين في السوق الفورية سحوبات بقيمة 643 مليون دولار يوم الجمعة. ويُمثل هذا الرقم أكبر تدفقات خروج يومية تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تصفية مراكز استثمارية بأكثر من 1.3 مليار دولار. يوضح آري ريدبورد، المسؤول العالمي للسياسات في الشركة، أن اختراق منصة تداول يمثل سطوًا مصرفيًا سريعًا يخلق نمط مخاطر غير مستقر.

سابقة سرقة الأموال الرقمية العالمية

تضاف حادثة بينانس إلى سلسلة متصاعدة من سرقات الأصول المشفرة التي شهدناها في الآونة الأخيرة، مما يزيد من حدة المخاوف العالمية. وفقًا لباحثين في تي.آر.إم لابز، سرق مهاجمون مختلفون العام الماضي عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليار دولار عبر ما يقرب من 150 هجومًا منوعًا. يُعد هذا الاتجاه التصاعدي في سرقات الأموال الرقمية تحذيرًا واضحًا للجهات المسؤولة عن رؤوس أموال الآخرين حول طبيعة المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي الحديث.