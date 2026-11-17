جérard بيكيه ينتقد بشدة عقوبة إيقاف خيسوس أوونو لمدة 12 مباراة، واصفاً إياها بالظالمة بعد الوفاة المأساوية للاعب خيسوس دي ميغل. التفاصيل الكاملة للقضية.

انتقد اللاعب الإسباني السابق والحالي، جيرارد بيكيه ، بشكل حاد قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإيقاف حارس مرمى نادي أندورا ، خيسوس أوونو ، لموسم كامل يتألف من 12 مباراة. يأتي هذا الرفض الصريح للعقوبة نتيجة للظروف المأساوية التي أحاطت بوفاة مهاجم تينيريفي ، خيسوس دي ميغل ، خلال مباراة رسمية.

تفاصيل المأساة والإيقاف الرياضي المفاجئ

تسببت الحادثة المؤلمة في صدمة واسعة عندما توفي اللاعب خيسوس دي ميغل عن عمر يناهز 30 عاماً، متأثراً بإصابته التي تعرض لها أثناء المباراة. كان أوونو قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة في الثاني من نوفمبر الجاري، وذلك بعد اندفاعه نحو منتصف الملعب لابعاد الكرة، مما أدى إلى اصطدام قوي ومميت مع الخصم.

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نُقل دي ميغل على الفور إلى العناية المركزة في المستشفى المحلي، لكن حالته تدهورت بسرعة فارق فيها الحياة في اليوم التالي للتحطم. وبعد هذه الواقعة، أصدر الاتحاد الرياضي عقوبة صارمة تضمنت تعليق أوونو عن الملاعب، وهو ما وصفه بيكيه بأنه إجراء غير عادل في ردود فعله الأولية.

موقف بيكيه وأندورا من العقوبات الرسمية

كشف بيكيه، الذي يمتلك حصة استثمارية كبيرة في نادي أندورا، عن موقفه الرافض للعقوبة عبر منشور فيديو على منصة تيك توك مساء الاثنين. أكد المدافع السابق أن العقوبة المفروضة تجعل أوونو، البالغ من العمر 25 عاماً، في وضع صعب جداً، خاصة مع تعاطفه العميق مع المأساة الإنسانية.

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صرح بيكيه بأن هذا القرار يحمل خيسوس أوونو مسؤولية عواقب لم تكن ناتجة عن خطأ متعمد، مشيرا إلى أن العقوبة يجب أن تطبق على الفعل نفسه وليس على النتائج الجانبية المؤسفة. وأشار إلى وجود سوابق مشابهة في تينيريفي انتهت بعقوبة إيقاف أقصر، مما يعزز شعوره بعدم التوازن في التعامل القانوني.

الآثار النفسية والإجراءات القانونية الجارية

أظهر الحارس خيسوس أوونو حالة نفسية سيئة جدا، واصفا الفترة الحالية بأصعب أيام حياته، في ظل فقدان زميله في الملعب. ومن جانبه، أكد مدرب أندورا، كارليس مانسو، أن عودة أوونو للملاعب تعتمد كلياً على قراره الشخصي، مشددا على أن أي عقوبة لن تعيد اللاعب دي ميغل المعرف بـ "ديمي" إلى الأروقة الرياضية.

في الجانب القانوني، أفادت مصادر شرطة إسبانية بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الواقعة تحت إشراف قضائي مباشر. هذا الإجراء هو إجراء روتيني ومعتمد في حالات الوفاة غير الطبيعية، ويهدف إلى تحليل جميع جوانب الحادثة لتحديد ما إذا كان هناك أي تجاوزات جنائية أو إهمال في الإجراءات الوقائية.