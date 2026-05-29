بيسنت: إيران في وضع مالي صعب وواشنطن ترفع الحصار تدريجياً بشروط

وزير الخزانة الأميركي يعلن عن مصادرة مليار دولار من العملات المشفرة الإيرانية، ويشير إلى تضخم يتجاوز 200% وعدم دفع رواتب 50% من العسكريين، مع شرط التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع العقوبات.

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إيران باتت تعيش في وضع مالي بالغ الصعوبة، معلناً في الوقت ذاته عن توجه الولايات المتحدة لرفع الحصار المفروض عليها بشكل تدريجي، شريطة استجابة طهران للمطالب الدولية، لا سيما في الملف النووي .

وكشف بيسنت في تصريحاته عن خطوة نوعية لتعقب الأموال الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن قامت بمصادرة أصول إيرانية من العملات المشفرة تقدر قيمتها بمليار دولار. وفي سياق استعراضه للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها طهران، أشار وزير الخزانة إلى أن معدلات التضخم في إيران ربما تجاوزت حاجز الـ 200 بالمئة. وأضاف أن هذه الأزمة ضربت عمق المؤسسة العسكرية، حيث بات نحو 50 بالمئة من العسكريين لا يتقاضون رواتبهم جراء التدهور المالي الحاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه إيران من أزمات اقتصادية متلاحقة، حيث أدت العقوبات الأميركية المشددة إلى انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وذكر تقارير اقتصادية أن معدل البطالة في إيران تجاوز 15 بالمئة، بينما ارتفع معدل الفقر إلى مستويات قياسية. ويشير المحللون إلى أن استمرار الضغوط الأميركية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني، وقد يدفع طهران للبحث عن حلول دبلوماسية لإنهاء عزلتها الدولية.

أما فيما يتعلق بمسألة الأمن الإقليمي والدولي، فقد وضع الوزير الأميركي شرطاً حاسماً لأي انفراجة سياسية أو اقتصادية مع طهران، قائلاً: على إيران التخلي تماماً عن اليورانيوم عالي التخصيب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لها بامتلاك سلاح نووي. ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير دولية تشير إلى أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسب تتجاوز الاحتياجات المدنية، مما يثير مخاوف دولية من سعيها لامتلاك قدرات نووية عسكرية.

ويضيف الخبراء أن أي تفاهمات مستقبلية ستتطلب مراقبة دولية صارمة لضمان التزام طهران ببروتوكولات منع الانتشار النووي. تعكس هذه التصريحات استراتيجية الإدارة الأميركية الجديدة في تعميق الضغط المالي والاقتصادي، مع الإبقاء على مسار مشروط للدبلوماسية إذا ما تخلت طهران عن طموحاتها النووية. ويؤكد المراقبون أن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على مدى قدرة واشنطن على الحفاظ على التنسيق مع حلفائها وشركائها في المنطقة، وعلى استمرار الضغط الدولي على إيران.

وفي الوقت نفسه، يحذر البعض من أن الإفراط في الضغط قد يؤدي إلى ردود فعل إيرانية غير محسوبة، قد تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتزيد من حدة التوترات





