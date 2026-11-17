كشف جيف بيزوس عن تبرعه بـ 771.5 ألف سهم من أسهم أمازون بقيمة 198.9 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تبرعاته لعام 2026 إلى 629.1 مليون دولار.

أعلن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس عن تبرعه بحزمة كبيرة من أسهم شركة أمازون خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار متابعته لبرامج الخيرية الموجهة نحو القضايا البيئية. شملت هذه الحركة المالية تبرعاً بنحو 771.5 ألف سهم، وبلغت القيمة السوقية لهذه الأسهم المتبرع بها تقارب 198.9 مليون دولار. وقد تم تسجيل هذه الحركة وفقاً للإفصاحات الرسمية التي قدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما يبرز استمرار دوره كمساهم رئيسي ومؤثر في القطاع التقني.

تفاصيل التبرع وآلية التنفيذ المالي

أظهرت الإفصاحات التنظيمية أن عملية التبرع بتنفيذها الفعلي تم تقسيمها إلى دفعتين متتاليتين لتسهيل الإجراءات وتوزيعها زمنياً. تضمنت الدفعة الأولى التبرع بنحو 674.1 ألف سهم، والتي نُفذت بشكل رسمي في يوم الخميس من الأسبوع الماضي. أما الدفعة الثانية، فبلغت حيازتها 97.4 ألف سهم، وقد جرت عمليات التبرع بها في اليوم التالي مباشرة للدفعة الأولى.

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وقد أدت هذه التبرعات المتتالية إلى ارتفاع ملحوظ في القيمة الإجمالية لمسيرة بيزوس الخيرية المتعلقة بأسهم أمازون، حيث ارتفعت هذه القيمة منذ بداية عام 2026 لتصل إلى نحو 629.1 مليون دولار. وعلى الرغم من عدم كشف الإفصاحات عن جميع أسماء الجهات المستفيدة من هذه الهدايا، فقد أظهرت مصادر مثل مجلة فوربس أن مؤسسة بيزوس إيرث فاند هي التي تلقت الدفعة الثانية من الأسهم، مما يعكس تركيزاً واضحاً على الدعم المؤسسي الموجه.

تأثير الحصة في استثمارات بيزوس

تساوي الأسهم التي تم التبرع بها نحو 0.09% فقط من إجمالي حصة جيف بيزوس في شركة أمازون، وهو رقم ضئيل لا يؤثر بصورة كبيرة في هيكلية استثماراته العامة بالشركة. لا يزال بيزوس يمتلك أكثر من 878 مليون سهم من أسهم الشركة، وهي حزمة ضخمة تحافظ على تماسك مكانته المالية. وتشير هذه الأرقام إلى أن التبرعات تمثل جزءاً بسيطاً جداً من محفظته الاستثمارية الكلية في القطاع التقني.

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وباستناداً إلى سعر الإغلاق البالغ 257.75 دولاراً للسهم في تعاملات يوم الاثنين، تبلغ القيمة السوقية لأسهم بيزوس المتبقية نحو 226.4 مليار دولار. هذا الاحتفاظ بالحصة الكبرى يوضح أن بيزوس يعتمد بشكل استراتيجي على جزء من حصته لتمويل الأنشطة غير الربحية، دون المساس بقوته السوقية أو سيادته في قائمة أغنى الناس في العالم. إن هذا النهج يضمن استمرار تمويل مبادراته البيئية مع الحفاظ على الأصول النقدية والتقنية.

التركيز على القضايا البيئية والمناخية

تعكس هذه التبرعات المستمرة استمرار اعتماد بيزوس على أسهم أمازون لتمويل المؤسسات غير الربحية، وذلك في إطار مساعيه الحثيثة لتوجيه مزيد من الموارد إلى المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي. يركز هذا الاتجاه بشكل خاص على أنشطة مؤسسته المعنية بمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة، والتي تهدف إلى معالجة التحديات العالمية الملحة. إن اختيار أسهم الشركة بدلاً من النقد المباشر يعكس ثقة طويلة الأمد في مستقبل أمازون وقيمتها السوقية المتزايدة.

وتتوافق هذه الخطوات مع رؤية بيزوس الأوسع لتحويل رأس المال الضخم الناتج عن نجاحه في ريادة التجارة الإلكترونية نحو حلول الاستدامة. من خلال مؤسسة بيزوس إيرث فاند، يعمل على دعم المشاريع التي تسعى لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. هذا النهج لا يعزز فقط صورته العامة كرائد أعمال ملتزم اجتماعياً، بل يضمن أيضاً استدامة الموارد المخصصة لهذه الغايات الإنسانية والبيئية الهامة على المدى الطويل.

المركز المالي العالمي لبيزوس والمنافسة

على صعيد الثروة الشخصية، تُقدّر القيمة الصافية لثروة جيف بيزوس بنحو 376.7 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقديرات المالية المتاحة. يحل هذا المركز الثاني في قائمة أغنى الأشخاص في العالم وفق مؤشر فوربس للمليارديرات، مما يجعله أحد أبرز القوى الاقتصادية المؤثرة في العصر الرقمي. تحتفظ أسهم أمازون بمكانة محورية في تكوين هذه الثروة، مستفيدة من القيمة السوقية الهائلة للشركة.

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يأتي هذا الترتيب خلف إيلون ماسك، الذي تبلغ ثروته نحو 874.1 مليار دولار، في منافسة مستمرة على رأس القائمة العالمية للمليارديرات. ورغم التبرع بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الجاري، تظل حصة بيزوس في أمازون أحد أبرز مكونات ثروته. تستفيد هذه الأصول من مكانة أمازون الرائدة في قطاعات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، مما يضمن استمرار نمو القيمة الإجمالية لمحفظته الاستثمارية.