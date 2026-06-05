بيريز يعد بصفقات كبيرة لريال مدريد包括 دومفريس وعرض 150 مليون

رئيس ريال مدريد المرشح فلورنتينو بيريز يعلن في مقابلة تلفزيونية تعاقد النادي مع الظهير الهولندي دنزل دومفريس وعودة المدرب جوزيه مورينيو والتعاقد مع إبراهيما كوناتيه، ويتعهد بتقديم عرض قياسي بقيمة 150 مليون يورو لضم مهاجم دولي من ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا.

أعلن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد المرشح لولاية جديدة أن النادي سيتعاقد مع الهولندي دنزل دومفريس ظهير إنتر ميلان كصفقة ثالثة في حال إعادة انتخابه.

كما أكد بيريز في مقابلة تلفزيونية عودة المدرب جوزيه مورينيو والتعاقد مع المدافع إبراهيما كوناتيه. ووصف دومفريس بأنه ظهير أيمن جيد جداً ويتمتع بشرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو. وفي وقت لاحق كشف بيريز عن نية النادي تقديم عرض قياسي بقيمة 150 مليون يورو على الأقل لضم مهاجم كبير من ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقد رفض الكشف عن هوية اللاعب المستهدف لكنه استبعد عدة أسماء بارزة مثل هاري كاين وميكايل أوليسيه وجيريمي دوكو وإيرلينغ هالاند مشيراً إلى أن اللاعب سيكون مهاجماً ينطلق من الوسط نحو الهجوم. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأسماء المحتملة تشمل لاعبين من باريس سان جيرمان هما فيتينيا أو جواو نيفيز. من ناحية أخرى أعلن منافس بيريز إنريكي ريكيليمي أنه في حال فوزه سيتعاقد مع هالاند ولاعب الوسط الإسباني رودري وسيعين راؤول غونزاليس مديراً رياضياً وفرناندو هييرو مديراً للأكاديمية.

الانتخابات مقررة يوم الأحد وتشهد منافسة بين بيريز (79 عاماً) النادي الوصيف للدوري الإسباني وريكيليمي (37 عاماً) رئيس مجموعة كوكس للطاقة





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