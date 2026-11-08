بيركشاير هاثاواي تتصدر الملاذات الآمنة amid تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي

تحول المستثمرون إلى بيركشاير هاثاواي كملاذ آمن بعد تراجع أسهم التكنولوجيا، مع تحقيق الشركة مكاسب 13.6% منذ مطلع العام في ظل تقلبات سوقية حادة.

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب الجذري، قادتها أزمة حادة في قطاع ال تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما دفع رؤوس الأموال إلى البحث عن ملاذات آمنة. جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أثارت مخاوف المستثمرين من التغيرات التنظيمية، مما تسبب في هروب جماعي من الأصول عالية المخاطر.

بيركشاير هاثاواي تحصن استثمارات ضد هبوط التكنولوجيا

برزت شركة بيركشاير هاثاواي كحصن استثماري رئيسي يقصده المستثمرون الفرار من عاصفة تراجع أسهم التكنولوجيا، على الرغم من إدارة جريج أبيل لخلفه الرئيس التنفيذي الجديد وارن بافيت. تواجه محفظة الشركة تقلبات بسبب إعادة الهيكلة، إلا أنها تحافظ على جاذبيتها كملاذ آمن في ظل عدم اليقين السائد في الأسواق العالمية.

تأثرت نتائج بيركشاير هاثاواي للربع الثالث بشكل مباشر بهذا السياق، حيث انخفضت مكاسبها الاستثمارية بنسبة 46 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليارات دولار. تعكس هذه الأرقام تأثير تقلبات الأسهم الكبرى في محفظتها، مثل ألفابت، وأبل، وبنك أوف أمريكا، وكوكاكولا، في ظل موجة البيع الواسعة.

تقييمات الذكاء الاصطناعي تتراجع وسط مخاوف تنظيمية

تعود جذور الأزمة الحالية إلى تصاعد القلق بشأن تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، مقارنة ببطء العائدات المالية بالنسبة للإنفاق الهائل على البنية التحتية ومراكز البيانات. تفاقم هذا القلق مع نتائج الانتخابات، التي تفتح الباب أمام تغييرات سياسية وتنظيمية مرتقبة قد تبطئ نمو القطاع.

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ترجح التوقعات أن تؤدي سياسات الحزب الديمقراطي في ولايات حيوية مثل تكساس وأوهايو، المكتظة بمراكز البيانات، إلى فرض قيود وتنظيمات أشد صرامة. أسهم هذا السيناريو في إشعال موجة بيع طالت كبرى الشركات التقنية، مما شكل أسوأ عملية تراجع تشهدها وول ستريت منذ جائحة كورونا.

أداء بيركشاير يفوق المؤشرات في ظل الهروب من المخاطر

رغم التراجع في المكاسب الدورية، سجل سهم بيركشاير مكاسب بلغت 13.6 في المئة منذ بداية العام، متجاوزاً أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي لم يحقق سوى 7.8 في المئة. يعزز هذا التفوق من تركيز الشركة على قطاعات الاقتصاد التقليدي، مثل السكك الحديدية، والطاقة، والصناعة.

واصلت الإدارة تسريع وتيرة إعادة شراء الأسهم الضخمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، أبرزها صفقة شراء شركة بناء المنازل تايلور موريسون. يعكس هذا النهج الدفاعي استجابة فعالة لضغوط السوق، مما يثبت قدرة الشركة على حماية رأس المال في أوقات الأزمات.

تقارير عالمية تبرز تحوّل استراتيجي في مزاج المستثمرين

سلطت صحيفة فايننشال تايمز الضوء على أن موجة الذكاء الاصطناعي بلغت مرحلة حرجة من التراجع بعد سنوات من التضخم المفرط في التقييمات. أشارت التقارير إلى إعادة تسعير شاملة للمخاطر، مع لجوء المستثمرين المؤسسين إلى إعادة توجيه سيولتهم نحو الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والأصول الحقيقية.

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أوضحت وكالة بلومبرغ أن الهروب من أسهم التكنولوجيا يعكس قلقاً متزايداً حيال الجدوى الاقتصادية لمشاريع مراكز البيانات المكلفة. أكدت أن تداعيات انتخابات التجديد النصفي أضافت غموضاً تنظيمياً ضاعف من ضغوط البيع، مما أبرز أهمية الاحتفاظ بالأصول النقدية والدفاعية.

ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على الدور التقليدي والدفاعي الذي تؤديه تكتلات كبرى مثل بيركشاير هاثاواي في امتصاص الصدمات. أشارت إلى أن استراتيجية الإدارة الجديدة في تسييل جزء من الحيازات وضخ السيولة تعكس قراءة واقعية لحالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد الكلي.

لفتت شبكة سي إن بي سي إلى أن التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي كشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على قطاع واحد. دفع هذا التراجع المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى إعادة اكتشاف قيمة الأسهم التشغيلية التقليدية، التي توفر حماية أفضل من هزات السوق العميقة والتغيرات السياسية الراهنة.