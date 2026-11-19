توج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند بأفضل لاعب في آسيا لعام 2026، في احتفال بانكوك حيث غاب العرب عن المنصة، بينما حصدت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ جائزة أفضل لاعبة.

شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك ، أمس، فعاليات النسخة الثلاثين من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، في حدث رياضي بارز غاب عنه نجوم المنتخبات العربية عن منصة التتويج الرئيسية. توج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند بلقب أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، ليحصد أعلى تكريم فردي في القارة الآسيوية هذا العام.

تاريخ جديد لحارس مرمى إيراني

يُعد فوز علي رضا بيرانفاند بأفضل لاعب في آسيا إنجازاً تاريخياً، حيث يصبح أول حارس مرمى في مسيرة الجائزة الطويلة يحصد هذا اللقب المرموق. نجح الحارس الإيراني في تجاوز المنافسة الشديدة من ثنائي النجمين السعوديين سالم الدوسري وفراس البريكان، الذين كانا من أبرز المرشحين للحصول على التكريم.

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حضر الحفل كل من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي. قام القائدان الرياضيان بتسليم بيرانفاند الجائزة شخصياً، في لحظة بارزة من مراسيم الحفل التي شهدت حضوراً كبيراً للوجهاء الرياضيين العالميين.

إنجازات إيرانية في جوائز القارة

أصبح علي رضا بيرانفاند خامس لاعب من إيران يتوج بلقب أفضل لاعب آسيوي، في سلسلة من الإنجازات المتتالية لم يسبق لها مثل هذا التألق المتواصل. سبق له في هذا الصرح اللاعبون أنفسهم من بلاده في مساراتهم التاريخية، بدءاً من خوداداد عزيزي عام 1996، ثم علي دائي عام 1999، ومهدي مهدافيكيا عام 2003.

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واختتمت هذه السلسلة السابقة اللاعب علي كريمي في عام 2004، ليكون بيرانفاند إضافة جديدة ومميزة لهذا الكأس الذهبي الذي يحمل أسماء أعظم اللاعبين الإيرانيين عبر عقود من الزمن في كرة القدم الآسيوية.

تتويج الكورية الشمالية واليابان في الفئات الأخرى

في بقية الجوائز الفردية المرموقة، فازت الكورية الشمالية كيم كيونغ يونغ بجائزة أفضل لاعبة في آسيا، معززاً مكانة الرياضيات في بلدهن. نال الياباني غو كورودوا، مدرب نادي ماتشيدا زيلفيا، جائزة أفضل مدرب، بينما حصدت الإيرانية مرضية جعفري، مدربة نادي خاتون بام، جائزة أفضل مدربة.

كما فاز الياباني ريونوسوكي ساتو بجائزة أفضل لاعب شاب، والكورية الشمالية يو جونغ هيانغ بجائزة أفضل لاعبة شابة. ذهبت جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة إلى الكوري لي كانغ-إين، للمرة الثانية على التوالي.

كيتلين فورد وتاريخ استثنائي في التتويج

أصبح لي كانغ-إين أول لاعب يحقق الجائزة في نسختين متتاليتين ضمن فئة المحترفين خارج القارة، كما بات ثاني لاعب يفوز بها أكثر من مرة، بعد مواطنه سون هيونغ-مين الذي حصد رقماً قياسياً بلغ أربع جوائز أعوام 2015 و2017 و2019 و2023.

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حظيت الأسترالية المخضرمة كايتلين فورد بالتكريم عبر منحها جائزة أفضل لاعبة آسيوية محترفة خارج القارة. أتمت بذلك ثلاثية فريدة من نوعها، بعدما أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً أول لاعب أو لاعبة، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، تجمع هذه الجائزة إلى جانب جائزتي أفضل لاعبة شابة في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا.

تقدمت كايتلين فورد للحصول على هذا التتويج المزدوج سابقاً، حيث سبق لها الفوز بهما في عامي 2011 و2016، لتكتب أسماً جديداً في سجلات الجوائز الفردية للقارة الآسيوية.

تكريم الاتحادات الوطنية والشخصيات المؤثرة

على مستوى الاتحادات الوطنية، حصد الاتحاد الياباني لكرة القدم جائزة الفئة البلاتينية، والاتحاد التايلاندي جائزة الفئة الماسية، والاتحاد الهندي جائزة الفئة الذهبية. في حين نال اتحاد بنغلاديش جائزة الفئة الياقوتية، في توزيع يعكس الأداء المتنامي لهذه الدول في الساحة الآسيوية.

كما منحت جائزة الماسة الآسيوية إلى السنغافوري الراحل ليم كيا تونغ، الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري لكرة القدم، تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة. فاز الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بجائزة تقدير الدولة المضيفة لكأس آسيا للسيدات، ختاماً لمجمل الحفل.