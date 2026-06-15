بيان دولي يدين هجومًا مسيّراً على بنية تحتية قرب محطة براكة النووية في الإمارات

مجموعة من الدول تندد بالهجوم المسلح على بنية كهربائية قرب محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، وتدعوا إلى وقف كافة الأعمال العدائية وتعزيز التعاون الدولي لحماية المنشآت النووية السلمية.

أصدر مجموعة واسعة من الدول بياناً مشتركاً يدين بشدة الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة في العراق في السابع عشر من مايو 2026، عندما استخدمت طائرةً مسيّرة لاستهداف بنية تحتية كهربائية تقع على مقربة من محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الوثيقة التي جاءت باسم الإمارات، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، بلغاريا، كندا، شيلي، كولومبيا، اتحاد جزر القمر، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، قبرص، تشيكيا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، إستونيا، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاتفيا، لبنان، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، مولدوفا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، بالاو، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، كوريا الجنوبية، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، صربيا، سيشل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، الجمهورية العربية السورية، تونغا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فييت نام، اليمن.

وأكدت الوثيقة أن هذا الفعل يخالف صراحةً القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً واضحاً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، إلى جانب المخاطر الجسيمة التي قد تلحق بالمدنيين والمساحات المدنية، فضلاً عن احتمال حدوث تداعيات إشعاعية وبيئية وصحية تتخطى حدود الدولة المتضررة. عبرت الدول الموقّعة عن قلقها العميق إزاء هذا التصعيد الخطير، وطالبت بوقف فوري ودائم لجميع الهجمات التي تستهدف الإمارات، خصوصاً تلك التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة للاستخدام السلمي فقط.

كما دعت جميع الدول إلى الامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام القوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تمنع استغلال الأراضي لأغراض غير دولية. وشددت الرسالة على دعمها الثابت لسيادة دولة الإمارات وسلامة أراضيها، مؤكدة أن محطة براكة للطاقة النووية صُممت وبُنيت وتشغّلت وفق أعلى المعايير الدولية وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مع ضمانات صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

وأشادت الدول بالمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها الإمارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تداعيات الهجوم والإجراءات المتخذة للتخفيف من آثاره، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع ما زالت ضمن المعدلات الطبيعية. ودعمت التصريحات الجهود المستمرة للسلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والسلمي للمحطة، مع تأكيدها على أهمية استمرار التنسيق بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما شددت الوثيقة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لحماية المنشآت النووية السلمية ومرافقها، من خلال تعزيز التدابير الوقائية الفيزيائية، وتحسين جاهزية الاستجابة للطوارئ، وتطبيق استراتيجيات المرونة والجاهزية في جميع الدول الأعضاء





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