بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بشأن اعتداءات إيران

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، وتدعو المواطنين للحذر من مخلفات الهجمات، وتؤكد الجاهزية القتالية العالية لحماية المملكة.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداء اتها الآثمة بال صواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين .

وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، تمكنت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين من اعتراض وتدمير عدد 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.

وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين على اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني المقدس، ذوداً عن الوطن.

هذا ويأتي هذا الاعتداء الإيراني في سياق سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف البحرين ومصالحها، مما يعكس إصرار طهران على زعزعة الاستقرار في المنطقة. وقد سارعت دول الخليج العربية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامنها مع مملكة البحرين في حقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها. كما أعربت العديد من المنظمات الدولية عن قلقها البالغ إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وفي هذا الإطار، تدعو القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع الجهات الأمنية والعسكرية، والالتزام بالتعليمات الصادرة لضمان سلامتهم. كما تشدد على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي وتحذير الجمهور من مخاطر الاقتراب من مخلفات الهجمات. وتختتم القيادة بيانها بالتأكيد على أن البحرين، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، ستظل صامدة في وجه كل التحديات، ولن تثنيها هذه الاعتداءات عن مواصلة مسيرتها نحو المزيد من التقدم والازدهار.

إن قوة دفاع البحرين، بكل أفرعها ووحداتها، على أهبة الاستعداد لحماية كل شبر من أرض المملكة، والدفاع عن مقدساتها ومكتسباتها في مواجهة أي عدوان





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