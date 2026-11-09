بول غريفيث: جوازات السفر الورقية ستختفي خلال 5 سنوات بفضل الهوية الرقمية

الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يتوقع زوال الجوازات التقليدية بحلول 2029 عبر أنظمة القياسات الحيوية والهوية الموحدة العالمية.

تنبأ بول غريفيث ، الرئيس التنفيذي ل مطارات دبي ، بأن تختفي جوازات السفر التقليدية تماماً من عمليات العبور الحدودي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو تحول جذري مدفوع بالتسارع الكبير في تبني تقنيات الهوية الرقمية المتطورة وأنظمة القياسات الحيوية المتقدمة التي تعمل على إعادة تشكيل تجربة السفر العالمية.

أوضح غريفيث في منشور نشره عبر حسابه الرسمي على منصة لينكدإن أن الاعتماد المستمر على الوثائق الورقية لإثبات الهوية لم يعد يتوافق مع القدرات التكنولوجية الهائلة المتاحة حالياً، حيث تمتلك الأنظمة الحديثة قدرة فائقة على التحقق من هوية المسافر بشكل رقمي دقيق وسريع، مما يلغي الحاجة المادية لحمل جوازات السفر في كل خطوة من مراحل الرحلة.

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آلية عمل الهوية الرقمية في المطارات

تعمل منظومة الهوية الرقمية على تمكين المسافرين من التنقل عبر مرافق المطارات بسلاسة عالية دون الحاجة إلى إخراج جوازات السفر أو عرضها بشكل متكرر عند نقاط التفتيش الأمنية، مما يساهم بشكل كبير في اختصار الإجراءات الروتينية وتقليل الوقت الضائع في عمليات التحقق من الهوية المعقدة والمملة.

ويشير هذا النموذج الجديد إلى أن الانتقال نحو هذا النظام المتطور لا يعتمد فقط على توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة، بل يتطلب بشكل أساسي تنسيقاً دولياً واسع النطاق وشاملاً بين الحكومات الوطنية وشركات الطيران العالمية ومطارات الرحلات، للوصول إلى معايير موحدة وقابلة للتطبيق عالمياً.

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دور الحكومات وشركات الطيران

تتمثل المهمة الأساسية للجهات المعنية في التوصل إلى اتفاقيات موحدة تسمح باعتماد الهويات الرقمية والموثقة عبر الحدود الدولية، مع ضمان كامل لموثوقية المستندات الرقمية وقدرتها على إثبات هوية المسافر بكل شفافية في مختلف مراحل الرحلة المتعددة والخطيرة.

وأكد غريفيث أن التحدي الرئيسي والمعيّق لهذا التحول يكمن في تسريع وتيرة التعاون بين الدول المختلفة والجهات المعنية ذات الصلة، وتوحيد الأطر القانونية والمعايير الفنية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات المعقدة على نطاق عالمي واسع، بما يضمن قبول الهوية الرقمية والموافقة عليها رسمياً.

تطبيقات أوسع خارج المطارات

لا يقتصر نطاق الاستفادة من مفهوم الهوية الرقمية على إجراءات السفر وعبور الحدود الفيزيائية فحسب، بل يمكن أن يمتد تأثيرها الإيجابي ليشمل مختلف الخدمات المرتبطة بالرحلة، بدءاً من إجراءات الدخول والخروج، مروراً باستئجار السيارات، وصولاً إلى تسجيل الوصول في الفنادق والخدمات السياحية.

تصبح الهوية الرقمية في هذا السياق الشامل وسيلة موحدة وآمنة للغاية للتعريف بالمسافر عبر منظومة السفر والضيافة العالمية، مما يخلق تجربة مستخدم متكاملة تسهل الحركة والتنقل وتربط بين جميع نقاط الخدمة في رحلة السفر بأكملها بكفاءة عالية.

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مستقبل الجوازات الورقية

شدد غريفيث على أن الإمكانات التكنولوجية اللازمة لهذا التحول الجذري أصبحت متاحة تماماً وجاهزة للاستخدام الفوري، وأن الأولوية الاستراتيجية الحالية تكمن في تحويل هذه التقنيات النظريات إلى تطبيقات عملية واسعة الانتشار ومفيدة للمستخدمين على مستوى العالم.

اعتبر المسؤول التنفيذي أن الحاجة الملحة إلى حمل جواز السفر الورقي ينبغي ألا تظل أمراً دائماً أو حتمياً، بل أن يكون لها تاريخ انتهاء محدد ومعقول مع تطور منظومة السفر الرقمية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لتعويض هذا الفراق الزمني والتكنولوجي.