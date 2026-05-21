بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي وتطالب باعتذار وإفراج فوري عن مواطنيها

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي، الخميس، استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو لمطالبة الدولة العبرية بـ«الاعتذار» بعد توقيفها مشاركين في «أسطول الصمود العالمي» لكسر الحصار على غزة ونشر مقطع فيديو يظهرهم راكعين وأيديهم مقيّدة.

وجاء في منشور لسيكورسكي عبر حسابه على منصة إكس «أمرتُ باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو على وجه السرعة لإبلاغه استنكارنا، إضافة إلى مطالبته باعتذار عن السلوك غير اللائق إطلاقاً لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية». وكانت القوات الإسرائيلية التي اعترضت قوارب الأسطول، الاثنين، قبالة سواحل قبرص بدأت، الأربعاء نقل مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا على متنها إلى جنوب إسرائيل واحتجازهم هناك. وذكّر سيكورسكي بأن هذا الاعتراض حصل «في المياه الدولية»، مشيراً إلى أن «بولندا تنتظر توضيحاً عاجلاً لكل ملابسات العملية».

وكان سيكورسكي طالب مساء الثلاثاء بـ«العدالة» لمواطنيه من بين الناشطين الموقوفين والمحتجزين، من دون أن يذكر عددهم.





