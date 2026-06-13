بوكيتينو يختار فريسي بدلاً من تيرنر في مواجهة باراغواي

اختار مدرب منتخب الولايات المتحدة، ماوريسيو بوكيتينو، الاعتماد على مات فريسي في حراسة المرمى بدلاً من مات تيرنر، خلال مواجهة باراغواي، اليوم السبت، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم.

اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ، مدرب منتخب الولايات المتحدة ، الاعتماد على مات فريسي في حراسة المرمى بدلاً من مات تيرنر، خلال مواجهة باراغواي ، اليوم السبت، ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم، فيما دفع منتخب باراغواي بخوليو إنسيسو أساسياً رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

ويدخل منتخب الولايات المتحدة اللقاء بعودة المدافع كريس ريتشاردز إلى التشكيلة الأساسية، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، بينما يقود القائد تيم ريم خط الدفاع. ويقود كريستيان بوليسيك وفولارين بالوجون هجوم أصحاب الأرض، إلى جانب وجود تايلر آدامز وويستون ماكيني في وسط الملعب. ويعول منتخب باراغواي، بقيادة مدربه جوستافو ألفارو، على عودة إنسيسو لمنح الفريق دفعة هجومية، خاصة بعدما عانى المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية من صعوبة التسجيل خلال المباريات الأخيرة، فيما اختار ألفارو الحارس أورلاندو جيل لحماية المرمى.

وتعد مواجهة المجموعة الرابعة أول مباراة تقام في الولايات المتحدة ضمن النسخة الموسعة من كأس العالم، التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى. ويأمل منتخب الولايات المتحدة في تحقيق الفوز وتحقيق خططه لتقدم إلى الدور نصف النهائي، فيما يعتمد منتخب باراغواي على إعادة جلد خسارته الأخيرة، التي تركت العلامة على المنتخب.

وسيحاول منتخب الولايات المتحدة تحقيق الفوز، خاصة بعدما كان قد حصل على تأهيل لنهائيات كأس العالم، وسيحاول إثبات قدرته على تحقيق الفوز أمام منتخب باراغواي، الذي يعاني من صعوبة في تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة. ويعد هذا اللقاء من أهم المباريات التي ستناقشها فرق أمريكا الجنوبية في نسختها الموسعة من كأس العالم، حيث ستحاول الفرق تحقيق الفوز وتحقيق خططها لتقدم إلى الدور نصف النهائي





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