بورصات عربية تسجل خسائر واسعة جراء التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف النفطية

خسائر حادة في البورصات العربية بسبب التوترات الأمريكية الإيرانية وانفجارات جنوب إيران. تأثر كبير بالأسهم المصرية والسعودية والقطرية مع ارتفاع مخاطر إمدادات الطاقة وارتفاع التضخم.

شهدت أسواق المال العربية في تعاملات يوم الأحد موجة من الضغوط الهابطة، حيث سجل تراجعاً في خمسة مؤشرات رئيسية من أصل سبعة أسواق عربية كانت مفتوحة للتداول. جاء هذا الانخفاض استجابةً لتسارع المخاوف الجيوسياسية في المنطقة، وتحديداً التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة و إيران ، والتي أثارت قلقاً واسعاً بشأن سلامة إمدادات الطاقة واستقرار حركة الملاحة البحرية الدولية في الفترة الحالية.

تراجع المؤشرات الرئيسية في الأسواق العربية

أظهرت البيانات الأولية للتداول أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" قد سجل أكبر الخسائر اليومية، حيث هبط بنسبة 1.29 % ليسجل عند مستوى 50,490.91 نقطة. وفي المركز الثاني، جاء مؤشر بورصة قطر بتراجع قدره 0.65 % ليصل إلى 10,000.85 نقطة، بينما انخفض مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.44 % ليغلق عند 10,051.17 نقطة.

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كما سجل مؤشر بورصة الكويت العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.46 % إلى مستوى 8,507.80 نقاط، في حين تراجع مؤشر بورصة مسقط "MSX 30" بنسبة ضئيلة بلغت 0.13 % ليصل إلى 7,266.61 نقطة. وعلى العكس من ذلك، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.33 % إلى 1,821.70 نقطة، وسجل مؤشر بورصة عمّان استقراراً شبه كامل بارتفاع طفيف جداً بلغ 0.01 % إلى 4,081.81 نقطة.

تطورات أمنية وانفجارات في جنوب إيران

وتأتي هذه التحركات السوقية في ظل سياق أمني متشعب ومعقد، حيث أفادت تقارير عن وقوع انفجارات في مواقع متعددة بجنوب إيران، بما في ذلك جزيرة قشم. وفي تطور موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتين للنفط بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مسار سبق أن أعلن فيه حظر للملاحة، دون أن تتضح الصلة المباشرة أو المسؤولة عن هذه الحوادث في الوقت الراهن.

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كما أفادت مصادر بأن القوات الأمريكية عطلت سفينة تجارية كانت تحاول تجاوز الحصار المفروض على إيران، فيما أعلنت قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا الرياض. وهذه التطورات أعادت مخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، نظراً للأهمية الاستراتيجية للممر في تجارة النفط والغاز العالمية.

تأثيرات التضخم واستجابة البنوك المركزية

وتترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي هذا السياق، أشار تقرير بحثي لبنك "سيتي" إلى تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو مواقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي، متوقعاُ أن ينعكس تباين استجابات البنوك المركزية على أداء أسواق السندات المحلية خلال العام المقبل.

يزيد استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات كثيفة رأس المال، وفي مقدمتها شركات العقارات والصناعة، على التوسع بالاعتماد على التمويل المصرفي. كما يعزز هذا الوضع جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم لدى بعض المستثمرين، لا سيما في فترات تصاعد عدم اليقين وتراجع الإقبال على المخاطرة.

آفاق السوق ومستقبل التدفقات النقدية

وتختلف استجابة أسواق المنطقة لهذه التطورات تبعاُ لعوامل عدة، تشمل تركيبة القطاعات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج المالية، ومستويات السيولة، فضلاُ عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ولذلك لا تعكس التحركات المتزامنة بالضرورة درجة واحدة من التأثر، كما لا تعني خسائر بداية الجلسة استمرار المسار الهبوطي حتى الإغلاق.

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وتبقى اتجاهات الأسهم العربية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على مستويات الربحية والتدفقات النقدية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل.