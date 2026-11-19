تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بعد إدراج أنثروبيك رغم جمعها 107 مليارات دولار، مع ضغط التضخم العالمي على الأسهم العالمية.

سجلت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية تراجعا ملحوظا خلال جلسة تداول الخميس، بعد أن بدأت الجلسة بوفاة إيجابية لتستقبل إدراج شركة أنثروبيك ، غير أن الإقبال الفجائي على الأسهم تهاوى مع بداية التعاملات.

يعكس هذا الأداء تراجع الثقة في تأثير الإدراج التاريخي للشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على القطاع التكنولوجي، حيث لم تستطع أنثروبيك رغم ضخامة حجم عرضها الحفاظ على زخم الصعود للسوق بشكل عام.

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تراجع المؤشرات الرئيسية وارقام الخسائر

شهد مؤشر داو جونز الصناعي هبوطا بنسبة 1.49 في المئة ليغلق عند 49447.76 نقطة، بينما تراجعت مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.29 في المئة ليصل إلى 7228.51 نقطة.

كما هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.35 في المئة ليصل إلى 24095.04 نقطة، مما يعكس الضغط العام على الأسهم التكنولوجية في ظل عدم تحقيق الطرح لتوقعات المستثمرين.

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تحطم أنثروبيك الأرقام القياسية الطرح

حققت شركة أنثروبيك رقما قياسيا عالميا في جمع الأموال من خلال طرحها العام الأولي، حيث حددت سعر السهم عند 83 دولارا، لجمع 81 مليار دولار من بيع الأسهم المصدرة للعامة.

وقامت الشركة بجمع 26 مليار دولار إضافية من خلال طرح خاص قاد مستثمرون كبرى بينهم إنفيديا وجوجل، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 107 مليارات دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق لشركة سبيس إكس.

كانت سبيس إكس قد جمعت 86 مليار دولار في طرحها السابق خلال يونيو، مما يجعل هذا الإدراج هو الأكبر في تاريخ الأسواق المالية العالمية حتى الآن.

عمولات البنوك الاستثمارية المشاركة

حصلت البنوك الاستثمارية المشاركة في إدارة الطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك على رسوم بلغت 550 مليون دولار، متجاوزة بذلك العوائد التي حققتها من طرح سبيس إكس.

وتضمنت قائمة البنوك المشاركة في طرح أنثروبيك 22 مؤسسة مالية من بينها بنكا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، الذين اتفقوا على دفع رسوم تعادل نحو 68 نقطة أساس من قيمة الطرح.

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تأثير التضخم العالمي على الأسواق الأوروبية

تأثرت الأسواق الأوروبية سلبا بالتراجع الذي شهدته وول ستريت، حيث تخلت عن المكاسب التي كانت شهدتها في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بنتائج الطرح العام لشركة أنثروبيك.

تبددت مكاسب أسواق القارة العجوز مع تقييم إشارات التشديد النقدي الواردة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

قال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، إن رفع أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر المقبل من شأنه إرسال رسالة حازمة بشأن الالتزام بخفض التضخم.

توقعات رفع أسعار الفائدة في أوروبا

تابع المستثمرون تحذير بنك إنجلترا من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

تسعّر الأسواق حاليا احتمالاً يبلغ نحو 80 في المئة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وسط جمود في مسار إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتأثيراته الاقتصادية.