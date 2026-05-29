بوتين يطلق مبادرة وطنية لمكافحة الشيخوخة بمليارات الدولارات

يستثمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 26 مليار دولار في مشروع وطني لمكافحة الشيخوخة، بالاعتماد على تقنيات مثل الطباعة الحيوية وزراعة الأعضاء، وذلك في خطوة تهدف إلى إطالة العمر وإنقاذ 175 ألف شخص بحلول عام 2030، وسط انتقادات واتهامات بأن الأرقام تتوافق مع خسائر الحرب في أوكرانيا.

خلف جدران الكرملين العتيقة، لم يعد طموح فلاديمير بوتين مقتصرًا على السياسة أو رقعة الشطرنج الدولية. إذ أطلق الرئيس الروسي مبادرة وطنية بقيمة 26 مليار دولار لمطاردة إكسير الحياة، محولاً أبحاث مكافحة الشيخوخة إلى مشروع استراتيجي يتجاوز في طموحه أحلام أباطرة التكنولوجيا في وادي السيليكون، ومستخدماً كل ما في جعبة العلم من تقنيات، من استنساخ الأعضاء وصولاً إلى التجارب الحيوية المثيرة للجدل.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية تقريراً مفصلاً يتناول الاهتمام المتزايد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببحوث مكافحة الشيخوخة وإطالة العمر، مشيرة إلى أن هذا الملف قد تحول إلى أولوية قصوى ضمن أجندة الكرملين. ولفتت إلى واقعة شهيرة عندما التقط ميكروفون مفتوح حديث بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى إمكانية تحقيق الخلود عن طريق استبدال الأعضاء، وقد اعتبر البعض هذا الحديث مجرد أحاديث عابرة بين حكام متقدمين في السن.

وذكرت أنه، في الواقع، خلال حديثه في عرض عسكري ببكين، في سبتمبر الماضي، بدا بوتين وكأنه يصف مبادرة لإطالة العمر مدعومة من الكرملين، التي أصبحت من أبرز المشاريع العلمية الروسية. وتابعت أن بوتين لطالما أبدى اهتماماً كبيراً بأبحاث مكافحة الشيخوخة، كما هو الحال مع مليارديرات وادي السيليكون، بمن فيهم جيف بيزوس وسام ألتمان، لكن في روسيا، أصبح سعي بوتين أولوية للدولة، معتمداً على أساليب متنوعة تشمل استخدام الخنازير المصغرة، والتعرض لدرجات حرارة منخفضة للغاية.

وأعلنت الحكومة الروسية الشهر الماضي أن العلماء يعملون على تطوير علاج جيني يهدف إلى إبطاء شيخوخة الخلايا، وذلك ضمن مبادرة تقنيات الحفاظ على الصحة الجديدة. وقال نائب وزير العلوم، دينيس سيكيرينسكي، في 23 أبريل، إن هذا الدواء يمثل إحدى أكثر السبل الواعدة في مكافحة الشيخوخة. ومن بين السبل الواعدة الأخرى زراعة الأعضاء البشرية في المختبر، وهي أحد الابتكارات التي تهدف إلى إطالة العمر التي تحدث عنها بوتين أيضاً في بكين.

وتُعد هذه الجهود جزءاً من مبادرة إطالة العمر الوطنية التي كشف عنها بوتين عام 2024، والتي تهدف إلى إنقاذ 175 ألف شخص بحلول نهاية العقد، وقد أثار هذا الرقم صدى غير مريح في زمن الحرب على أوكرانيا؛ إذ يتطابق تقريباً مع تقديرات مستقلة لخسائر القوات الروسية، كما لاحظ المعارضون آنذاك. وركز علماء الدولة الروس الذين عيّنهم بوتين على تقنيتين رئيسيتين: الطباعة الحيوية، أو الطباعة ثلاثية الأبعاد للأنسجة الحية، وزراعة الأعضاء من الحيوانات، أو زراعة أعضاء بشرية داخل خنازير قزمة، وهي سلالة من الخنازير تُعتبر متوافقة جينياً مع البشر.

ويزعم علماء روس يعملون مع أجهزة حكومية أنهم نجحوا في طباعة أنسجة غضروفية بشرية وغدة درقية لفأر، بهدف تحقيق استبدال الأعضاء البشرية بحلول عام 2030، وقد نوقش جدول زمني مماثل لزراعة الأعضاء داخل الخنازير. وقال المكتب الإعلامي للكرملين، في رسالة بريد إلكتروني: في روسيا الاتحادية، يجري العمل على مجموعة واسعة من البرامج العلمية في هذا المجال. هذه المشاريع مدعومة من الدولة، وتشارك فيها العديد من المؤسسات العلمية والبحثية.

ويقود مبادرة إطالة العمر في روسيا شخصيتان مقربتان من بوتين: ابنته ماريا فورونتسوفا، اختصاصية الغدد الصماء التي تشرف على برامج علم الوراثة المدعومة من الدولة، والفيزيائي ميخائيل كوفالتشوك، رئيس معهد كورتشاتوف، مركز الأبحاث النووية الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية. وأصبح كوفالتشوك، شقيق يوري كوفالتشوك، الحليف المقرب لبوتين، وهو مصرفي ومستثمر إعلامي، العقل المدبر لجهود الكرملين في مجال إطالة العمر، وقد زعم أن العلم سيمكن البشر قريباً من إصلاح واستبدال أعضاء الجسم إلى أجل غير مسمى.

وقال كوفالتشوك لوسائل الإعلام الروسية: من الصعب الحديث عن الخلود، لكن القدرة على إصلاح الإنسان ستزداد بلا شك. وعلى عكس الأبحاث المماثلة التي مولها بيزوس وألتمان، لم تُسفر الأبحاث التي روج لها المقربون من بوتين إلا عن القليل من الدراسات المحكمة المنشورة في المجلات الدولية الكبرى. ويقول ألكسندر أوستروفسكي، العالم الروسي الرائد في مجال الطباعة الحيوية في روسيا: إذا لم تُنشر الأبحاث، فلن تكون هناك نتائج حقيقية، وينبغي اعتبار تصريحاتهم مجرد تطلعات، إن لم تكن أحلاماً.

وغادر أوستروفسكي روسيا بعد غزو أوكرانيا، وباع شركته التي تتعاون الآن مع الحكومة. ويضيف أوستروفسكي، مشيراً إلى العقوبات التي قطعت البحث العلمي الروسي عن الغرب: من المستحيل إجراء بحث علمي بمعزل عن الآخرين. ربما يقولون لبوتين ما يريد سماعه لضمان التمويل. كما دمج كوفالتشوك علم إطالة العمر مع رؤية الكرملين الأوسع نطاقاً للصراع الحضاري مع الغرب، في خطاب شهير ألقاه عام 2015.

وحذر كوفالتشوك من أن الغرب يتجه نحو خلق بشر عبيد (أفراد يمكن السيطرة عليهم، ذوي وعي ذاتي محدود، وتكاثر متحكم به)، كما لمح إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء جائحة كوفيد-19. ولطالما أبدى بوتين تعاطفاً مع أفكار مماثلة؛ فقد أشاد كوفالتشوك علناً بالفيلم السوفياتي موسم الموت (1968)، الذي تدور أحداثه حول مؤامرة وكالة المخابرات المركزية الأميركية مع أطباء نازيين سابقين للسيطرة على البشرية. وصرح بوتين بأن الفيلم ألهمه للانضمام إلى جهاز المخابرات السوفياتية (كي جي بي).

وكان فلاديمير خافينسون، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الروسية لقب خبير بوتين في طب الشيخوخة، أحد أبرز المؤثرين؛ حيث روّج لعلاجات مكافحة الشيخوخة القائمة على الببتيدات المستخلصة من أنسجة العجول. وقد لاقت الببتيدات (وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تُسوّق لتعزيز التعافي ونمو العضلات ومكافحة الشيخوخة) رواجاً بين شخصيات أميركية بارزة في مجال الصحة والعافية، من بينهم وزير الصحة الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، على الرغم من محدودية الأدلة التي تدعم العديد من فوائدها المزعومة





