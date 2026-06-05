بوتين يرفض لقاء زيلينسكي قبل اتفاق سلام ويؤكد مواصلة تحرير دونباس

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يرى فائدة من عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق سلام، ردا على رسالة مفتوحة من الأخير. وشرح بوتين تفاصيل تلقي الرسالة وانتقد أسلوب كييف في نقل النقاش إلى العلن، بينما أكد عزم روسيا المضي قدماً في تحرير منطقة دونباس ووجّه كلمات تحفيزية للقوات المسلحة على الجبهة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن أي لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل التوصل إلى اتفاق سلام . وقال بوتين إنه لا يرى حالياً سبباً لعقد اجتماع مع زيلينسكي ، في رد على رسالة مفتوحة للرئيس الأوكراني اقترح فيها اللقاء للاتفاق على إنهاء الحرب بين البلدين.

وجاءت تصريحات بوتين رداً على رسالة زيلينسكي التي لم يكشف عن مضمونها بالكامل، لكن الرئيس الروسي أشار إلى أنها لم تخلُ من تجاوزات في الأسلوب والمضمون. وقال: لقد أظهر لي المتحدث الصحفي ديمتري بيسكوف هذه الرسالة بالأمس. لكن كان لدينا لقاء عمل وعشاء عمل مع رئيس أوزبكستان. بصراحة،لم يتسن لي الوقت لرؤيتها.

اليوم صباحاً،دسّ لي بيسكوف الورقة مرة أخرى. اطّلعت عليها بشكل سريع. واعتبر بوتين أن انتقال كييف إلى النقاش العام غير صحيح على الإطلاق، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء يمنحه الحق في الإدلاء بتصريحات لم تكن معروفة من قبل. وكشف بوتين عن أن زيلينسكي طلب مؤخراً عقد لقاء عبر أحد رجال الأعمال الروس.

ونقل عن رجل الأعمال قوله: لقد قابلته. بصرف النظر عن كل شيء،فإن أهم شيء هو أن زيلينسكي طلب عقد لقاء. وعند سؤال مقدمة الحوار عما إذا كان الرد يعني أن بوتين لا ينوي لقاء كاتب الرسالة، أجاب الرئيس الروسي بإيجاز: لا أرى معنى حتى الآن. وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق التحرير الكامل لدونباس،مضيفاً أنها تتجه نحو ذلك بهدوء وثقة.

وقال الرئيس الروسي في رسالة مباشرة للجنود الروس على خطوط التماس القتالي: في هذه الحالة،لا بد من مخاطبة ليس كتاب هذه الرسالة،ولا عشاق فن المراسلات،بل المقاتلين الروس على خط التماس القتالي. وتوجه الرئيس الروسي إلى جميع وحدات الجيش قائلاً: أيها الرفاق الجنود والبحارة،أيها الرفاق رؤساء العرفاء وضباط الصف البحريين،أيها الرفاق الضباط والأدميرالات والجنرالات





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