الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن قبول الحلول الوسط الأمريكية ويصر على رفض أي هدنة أثناء هجمات أوكرانيا على جسر القرم، مع تحذير من عواقب الرفض.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موقف حازم من تطورات الصراع في أوكرانيا عقب مشاركته في قمة شنجن مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ ، حيث خرجت موسكو بثلاث إشارات متوازية تحكم مسار المفاوضات. وأكد بوتين أنه وافق على الحلول الوسط التي اقترحتها الولايات المتحدة دون أي تغيير، مشيراً إلى أن هذه الصيغة تشمل أيضاً المقترحات التي تم مناقشتها سابقاً في أنكوراج.

قبول الحلول وسط رفض الهدنة العسكرية

واجه الرئيس الروسي أسئلة حول جاهزية كييف وأوروبا للقبض بهذه الصيغ، حيث أوضح أن رده بناءً على المعطيات الحالية هو رفض هذه الخيارات، رغم توقعه أن يدرك الطرفان لاحقاً أن قبول الحلول الوسط أفضل من مواجهة وقائع سيضطرون للإقرار بها قسراً. وأكد بوتين أن موسكو لا تتخلى عن شروطها بل تضعها على الطاولة كحل منطقي، بينما يرى في رفض الغرب والكييف دليل على عدم الجدية في إنهاء النزاع.

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تفسيرات الجمود الانتخابي والبدء التاريخي

في محاولة لتبرير فشل الجهود السابقة لوقف إطلاق النار، أعاد فلاديمير بوتين توجيه الاتهام إلى السلطات الأوكرانية بأنها لا ترغب فعلياً في توقف المعارك، مستنداً في تفسيره إلى خشيتها من الاضطرار إلى إجراء انتخابات قد تهدد بقاءها السياسي. كما سرد الرئيس الروسي رواية موسكو حول بداية الصراع منذ عام 2014، مؤكداً أن موسكو حاولت تسوية الأوضاع سلمياً طوال ثماني سنوات، وإنها ليست الجهة التي بدأت الحرب، مما يعكس إصرارها على إعادة كتابة السردية التاريخية للأزمة.

مشاركة الأوروبيين شرطاً ضرورياً للمفاوضات

كشف بوتين عن إشارات إجرائية توحي بإمكانية توسيع نطاق المحادثات لتشمل أطرافاً أوروبية، حيث ذكر أن الولايات المتحدة تحث روسيا على إشراك الأوروبيين في العملية الدبلوماسية. وأفاد بأن موسكو اقترحت حضور ممثلين أوروبيين إلى العاصمة موسكو لتوضيح مواقفهم بشكل مباشر قبل تحديد صيغة الحوار التالية مع أوكرانيا، مشدداً على أن مناقشة أمن أوروبا بدون حضور الأوروبيين نفسه أمر غير مجدٍ تماماً.

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تحذيرات صارمة بشأن جسر القرم والطاقة

جاء الجانب الميداني من تصريحات بوتين أشد حزمًا، حيث ربط الاستمرار في التفاهمات بوقف الهجمات على البنية التحتية الحيوية، وتحديداً جسر القرم. أكد الرئيس الروسي أن موسكو لن تمضي في تفاهم محتمل لوقف الضربات في البحر الأسود وعلى منشآت الطاقة إذا استمرت أوكرانيا في استهداف جسر القرم، مشيراً إلى أن هذا الخط الأحمر سيؤدي حتماً إلى ردود فعل صارمة من الجانب الروسي.

شدد بوتين في ختام ظهوره الإعلامي على رفض بلاده المطلق لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكداً أن هذا الشرط يظل قيد التنفيذ كحد أبيض لا يمكن تخطيه. في الوقت نفسه، أشار إلى أن موسكو ترفض أي هدنة في ظل استمرار استهداف أوكرانيا لجسر القرم، مما يعكس تعقيد المشهد الدبلوماسي والعسكري بعد قمة شنجن التي جمعت قادة القوى العظمى.