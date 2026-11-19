تعطل حركة القطارات عبر جسر القرم بعد هجوم أوكراني، بينما تتصاعد المحادثات الدبلوماسية في برلين وشينغين بين بوتين وزيلينسكي لترسيم خريطة الحرب القادمة.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعليق الحركة عبر السكك الحديدية على جسر كيرتش، الجسر الاستراتيجي الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم، وذلك إثر تعرضه لهجوم جديد بالصواريخ، مما أدى إلى توقف تام للحركة في تلك الشرايين اللوجستية الحيوية.

تعطل البنية التحتية وتفاصيل الهجوم الجديد

أوضحت السلطات الروسية أن حركة القطارات عبر الجسر، الذي يبلغ طوله نحو 19 كيلومتراً، قد توقفت بالكامل بعد أن ألحقت صواريخ "نبتون" المحلية الصنع بأضرار جسيمة بالسكك الحديدية، مما جعل السير آمناً مستحيلاً في الوقت الراهن.

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وأكد سيرجي أكسيونوف، الحاكم المعين من قبل موسكو لجنوب البلاد، أن فرق الطوارئ تعمل حالياً وبشكل مكثف على إصلاح الضرر، مشيراً إلى أن السلطات تستهدف استئناف حركة القطارات عند الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

ويأتي هذا الإغلاق الثالث في غضون أسبوع واحد، حيث تسببت الضربات السابقة في انهيار القوس الرئيسي للطريق في البحر، مما يزيد من صعوبة عمليات الإمداد لشبه الجزيرة التي يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة، ويضع ضغطاً متزايداً على خطوط التزويد الروسية في الجنوب.

وكانت وزارة النقل الروسية قد أفادت بعدم وقوع أي إصابات بشرية في الضربة الأخيرة، في حين أشار أكسيونوف إلى قدرة الأجهزة الأمنية على تجاوز الأزمة وتقليل تأثيرها على الحياة اليومية للسكان المحليين.

المناورات الدبلوماسية والتقارب الأمريكي الروسي

في ذات التوقيت، ناقش بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في قمة عُقدت في مدينة شينغين الصينية، والتي تسبق اجتماعاً ثلاثياً مقرراً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن ملف أوكرانيا كان المحور الأساسي للاجتماع الذي استمر لمدة تتراوح بين 35 و40 دقيقة، واصفاً الحوار بالمبرك ومبدياً تفاؤله بمستقبل المباحثات.

ويُعد هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ لقاءهما في أنكوريج بألاسكا في أغسطس عام 2025، حيث تسعى موسكو عبر هذا اللقاء إلى تعزيز حضورها في النظام العالمي متعدد الأقطاب وتأطير سياستها الخارجية.

من جانبه، أكد بوتين أن روسيا حاولت طوال ثماني سنوات تسوية الصراع بشكل سلمي، واصفاً إياها بأنها القوة التي تسعى لإنهاء الحرب لا إشعالها، ومتهماً القيادة الأوكرانية برفض وقف إطلاق النار خشية إجبارها على إجراء انتخابات.

التحركات الأوكرانية في برلين والمتطلبات العسكرية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة في قمة تحالف الراغبين التي تضم 40 دولة، وذلك لحشد الدعم المالي والعسكري وضمان مشاركة أوروبية كاملة في مسار المفاوضات المستقبلية.

حدد زيلينسكي أولويات الدولة الأوكرانية المتمثلة في تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وحماية قطاع الطاقة، والحصول على دعم مالي مستقر، بالإضافة إلى دفع المسار الدبلوماسي وتوفير ضمانات أمنية طويلة المدى تضمن سيادة البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس وشركائه الأوروبيين، بمشاركة متوقعة للمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف تنسيق الخطوات القادمة في ظل المحادثات الجارية بوساطة أمريكية في أبوظبي.

أكد زيلينسكي على ضرورة أن تكون أوروبا شريكة فاعلة في أي مفاوضات، مشدداً على أن وجود قوى غربية في طاولة الحوار يمثل رادعاً أساسياً لأي محاولة لاجتزاء أراضي أوكرانيا بالقوة العسكرية.

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الموقف الروسي الرسمي والرد المتوقع

توعد فلاديمير بوتين بالرد على استهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية، مؤكداً أن هناك ترميماً جاريًا لقسم السكك الحديدية وإصدار تعليمات صارمة بعدم استخدام الجسر لنقل المعدات العسكرية والذخائر.

أرجع بوتين جذور الأزمة الحالية إلى ما وصفه بانقلاب عسكري في كييف، متهماً السلطات الأوكرانية ببدء الحرب في الجنوب الشرقي، ومتحدثاً عن تجاهل التحذيرات الروسية المتكررة من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو وافقت دون تعديل على حلول وسط اقترحتها الولايات المتحدة، بما فيها تلك التي نوقشت في أنكوريج، معتبراً أن كييف وداعميها الأوروبيين يرفضون حالياً أي تسوية تعترف بالواقع الجديد.

شدد بوتين على ضرورة الاعتراف بالحقائق الجغرافية والسياسية، حذراً من أن رفض هذه التسويات قد يفرض وقائع أصعب على الجانب الأوكراني في المستقبل، مشدداً على رفضهم سابقاً للحياد الذي كان مزمعاً الالتزام به.

مؤشرات الميدان وتفاصيل الاشتباكات الجوية

أعلنت القيادة الروسية عن اعتراضها على 53 مسيرة أوكرانية فوق 10 مناطق مختلفة، بالإضافة إلى إحباط هجوم موجه ضد منشأة نفطية في جمهورية تتارستان.

وأفادت جيوزيل خابودينوفا، رئيسة بلدية ألميتيفسك، بمنع حدوث حريق كبير despite تضرر بعض المنشآت المدنية دون وقوع إصابات بشرية، مشيرة إلى سرعة استجابة الدفاعات المحلية.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا إسقاط 69 من أصل 98 مسيرة روسية تم إطلاقها من مواقع داخل روسيا ودونيتسك وقرم، باستخدام صواريخ من طرازي "أونيكس" المضادة للسفن بالإضافة إلى دفاعات جوية متطورة.

وتضمنت الطائرات المسيّرة الروسية التي أسقطتها القوات الأوكرانية طرازي "شاهد" و"جيربيرا" و"إيتالماس"، مما يعكس استهدافاً مكثفاً للطبقات الجوية في مختلف الجبهات المتقاطعة.