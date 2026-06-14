بوتين وزيلينسكي يهنئان ترامب بعيد ميلاده الـ80 ويناقشان ملفات ساخنة

بوتين وزيلينسكي يهاتفان ترامب لتهنئته بعيد ميلاده الـ80؛ بوتين ناقش مع ترامب مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية وزيلينسكي يلتقيه في قمة السبع لبحث الحرب والسلام.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب ، هنأه خلاله بعيد ميلاده الثمانين الذي صادف الرابع عشر من يونيو حزيران. واستمرت المكالمة، وفق المساعد الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف، خمساً وخمسين دقيقة بالضبط، ووصفها بأنها غير رسمية وتعكس طبيعة العلاقة الشخصية بين الزعيمين، ولم تخلُ من الفكاهة.

وتناولت المحادثة تطورات عدة، أبرزها مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تركز الحديث على الوضع المحيط بهذه المذكرة التي تُعد من الملفات الحساسة في السياسة الدولية. وتأتي هذه المكالمة ضمن سلسلة من اللقاءات الهاتفية التي شهدتها العلاقات الروسية الأمريكية منذ إعادة انتخاب ترامب رئيساً، حيث كانت هذه المكالمة الثالثة عشرة، إذ جرت المكالمة السابقة في التاسع والعشرين من إبريل نيسان واستمرت أكثر من ساعة ونصف، ووصفت بأنها ودية وصريحة ومهنية.





من جهة أخرى، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد عن إجرائه اتصالاً هاتفياً مماثلاً مع الرئيس ترامب، هنأه فيه بعيد ميلاده، وناقش معه مسائل تساعد في تحقيق السلام الآن، وفق تعبيره. وأطلع زيلينسكي نظيره الأمريكي على آخر التطورات في ساحة المعركة وكيف تعزز موقف أوكرانيا. واتفق الزعيمان على تعميق النقاش خلال اجتماع مقرر في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي وترامب على هامش القمة لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وجهود السلام، حيث يسعى زيلينسكي إلى حشد دعم دولي أكبر لكييف.



تُظهر هذه التطورات تنامي الدبلوماسية الهاتفية بين القادة الكبار في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متعددة، منها الملف الإيراني والحرب في أوكرانيا. ويرى مراقبون أن اهتمام ترامب بتلقي تهنئة من بوتين وزيلينسكي في نفس اليوم يعكس مكانته كوسيط محتمل أو لاعب رئيسي في هذه الصراعات.

كما أن مناقشة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مع بوتين قد تشير إلى دور روسي محتمل في التوسط أو التأثير على مسار هذه المفاوضات. وفي السياق نفسه، يُعد اللقاء المرتقب بين زيلينسكي وترامب في قمة السبع فرصة لبحث مقترحات وقف إطلاق النار وضمانات أمنية لأوكرانيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي قد تغير موقف واشنطن من الصراع.



باختصار، تؤكد هذه المكالمات الهاتفية المتبادلة أن عيد ميلاد ترامب الثمانين لم يمر مرور الكرام، بل تحول إلى منصة دبلوماسية لمناقشة أبرز القضايا العالمية.

فرغم الاحتفالية في المقدمة، كانت الرسائل العميقة حول ملفات إيران وأوكرانيا هي جوهر المحادثات. ويبقى السؤال كيف ستؤثر هذه الاتصالات على المسار المستقبلي للعلاقات الدولية في ظل استمرار التوتر بين القوى الكبرى





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بوتين ترامب زيلينسكي مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية قمة السبع

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