كشف ظهور الحقيبة النووية الروسية "تشيجيت" بجانب الرئيس بوتين خلال قمة أبيك في شينزن عن رسالة ردع استراتيجية للغرب وموسكو لتعزيز مواقفها التفاوضية.

استحوذت الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم " تشيجيت" على انتباه وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين خلال حضور الرئيس فلاديمير بوتين إلى مدينة شينزن الصينية، للمشاركة في فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك". جاء هذا المشهد غير المألوف خلال جلسات القمة حيث تسلط الضوء على الجانب الأمني والاستراتيجي في دبلوماسية القيادة الروسية. لم يكن مجرد عارض أزياء أو موظف أمني عادي، بل ضابط بحري يحمل أيقونة القوة النووية الروسية، مما جعل من هذا الحضور إشارة واضحة للقوى الغربية والشركاء في المنطقة حول جاهزية موسكو.

تفاصيل الحقيبة "تشيجيت" وآلية عملها

تتصدر الحقيبة السوداء التي يحملها ضابط تابع للبحرية الروسية، والأقرب مباشرة للرئيس بوتين، أجندة الاهتمامات الأمنية خلال المؤتمر. تحتوي هذه الحقيبة على الرموز والمفاتيح المشفرة الضرورية لإصدار الأوامر العسكرية العاجلة، وتعمل كجزء أساسي من منظومة القيادة والسيطرة المتنقلة المعروفة باسم "كازبيك". لا تقتصر وظيفة الحقيبة على كونها وسيلة اتصال بسيطة، بل هي عنصر حاسم في بروتوكول إطلاق الضربات النووية الاستراتيجية الروسية.

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يتم تعريف الحقيبة رسمياً على أنها نظام مراقبة القوات النووية الاستراتيجية، وتُستخدم كأداة انتقامية في الحالات القصوى. يتم تفعيل النظام فقط بعد تلقي إشارة مؤكدة حول حدوث هجوم صاروخي على الأراضي الروسية. في هذا السياق، أكد المذيع الروسي بصوت مسموع للكاميرات: "انظروا، الحقيبة النووية نفسها خلفنا مباشرة"، مما يؤكد هويتها ووظيفتها العسكرية الحساسة أمام العالم.

يتمثل مفتاح التشغيل الأساسي في وجود زر إطلاق، والضغط عليه يعني بشكل مباشر إصدار الأمر بشن ضربات بصواريخ محملة برؤوس نووية. يسمح هذا الجهاز للرئيس الروسي، بصفتّه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتواصل بشكل آمن ومباشر مع القيادة العسكرية العليا في حالات الطوارئ الحرجة. هذا الإجراء يضمن استمرارية سلاسل القيادة حتى في أعنف الظروف الأمنية.

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رسائل الردع في سياق قمة أبيك وتفاوض أوكرانيا

يرى المحللون السياسيون أن إبراز هذه الحقيبة في توقيت قمة "أبيك" ليس مجرد التزام بالبروتوكول الأمني الروتيني، بل يحمل دلالات سياسية عميقة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الموقف التفاوضي لموسكو قبل الجلوس إلى طاولة النقاش الكبرى، خاصة في ظل الأجندات المثقلّة بقضايا الحد من التسلح والانتشار النووي. يعتبر هذا المشهد تذكيراً بالقدرات الاستراتيجية التي تملكها روسيا، مما يغير ديناميكية الحوار في القمة.

بالموازاة مع ذلك، تركز التحليلات على أن الرسالة موجهة بوضوح نحو الغرب. يعد ظهور الحقيبة إشارة ردع واستعراض للقوة في سياق الحوار الدائر حول الحرب في أوكرانيا. تسعى روسيا من خلال هذا الفعل إلى إظهار الحسم والجاهزية، مما يؤثر على حسابات الخصوم السياسيين في الدول الغربية المشاركة في المؤتمرات الدولية. إن ربط الوجود الحربي بهذه اللقطات الإعلامية يعزز من موقف المفاوضات الروسية في الملفات الجيوسياسية المعقدة.

السياق التاريخي ووقفة استخدام الحقيبة الوحيدة

على الرغم من شهرة الحقيبة الحالية، إلا أن استخدامها الفعلي حدث مرة واحدة فقط في التاريخ الحديث. يعود هذا الاستخدام الفريد إلى عام 1995، خلال فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقت، أطلقت روسيا نظام "تشيجيت" استجابة لاندلاع صاروخ تجريبي. كان الصاروخ من طراز "Black Brant XII"، والذي يُعد من أكبر الصواريخ التجريبية في العالم.

جاء إطلاق الصاروخ التجريبي من جزيرة تقع قبالة ساحل النرويج، وهو ما أثار قلق القيادة الروسية وشبهه بتفجير نووي محتمل. هذا الحدث التاريخي النادر يبرز مدى حساسية هذه الأداة العسكرية، وأهمية الاحتفاظ بها كحاجز نووي فعال. يعود تاريخ هذا الحادث ليرسم الحدود بين الجاهزية الاستراتيجية والاستخدام الفعلي للقوة النووية في السياسة الروسية الحديثة. تظل هذه الحقيبة رمزاُ للقوة النووية الروسية.