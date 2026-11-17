ماوريسيو بوتشيتينو ينصح جوسيب غوارديولا بتدريب الولايات المتحدة، مشدداً على تطور المنظومة الأمريكية، قبل أن يخلفه المدرب الإسباني في مانشستر يونايتد.

أبدى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو استعداده لمغادرة قيادة المنتخب الأمريكي لكرة القدم، مع ترشيحه الصريح ل جوسيب غوارديولا خلفاً له، وذلك بالتوازي مع استعداداته للعودة إلى إنجلترا لتدريب مانشستر يونايتد. وأكد بوتشيتينو أن الفترة الحالية تُعد لحظة مثالية لانضمام مدرب عالمي المستوى إلى المنظومة التدريبية الأمريكية، مستنداً إلى التطور النوعي الذي تشهده كرة القدم في البلاد والإمكانيات المتاحة.

توصيات بوتشيتينو لغوارديولا والفرصة المتاحة

يشير ماوريسيو بوتشيتينو إلى أن تدريب المنتخب الأمريكي أصبح يمثل منصباً ذا مكانة مرموقة للغاية، نظراً للنقلة النوعية التي شهدتها بيئة العمل الرياضي هناك. ويرى المدرب الأرجنتيني أن جوسيب غوارديولا، المدرب السابق لمانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة، يمتلك كافة المؤهلات للارتقاء بالمنظمة، خاصة وأن الأخير يقضي حالياً فترة راحة لمدة عام كامل بعد رحيله عن تدريب مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي.

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وأضاف بوتشيتينو أن اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني الحالي يتناسبون بشكل كبير مع الفلسفة التكتيكية التي يتبعها جوسيب غوارديولا. مشيراً إلى أن جودة اللاعبين المتوفرة بالإضافة إلى المنشآت التدريبية الحديثة التي تم تطويرها، تشكل عوامل جذب قوية قد تحفز غوارديولا على قبول هذه المهمة التاريخية، وسط تقارير تشير إلى أن اسمه من أبرز الأسماء المطروحة لخلافته.

تقييم التجربة الأمريكية ورغبات المير سيتي

وقاد ماوريسيو بوتشيتينو المنتخب الأمريكي لفترة بلغت 26 شهراً كاملة، قبل أن يعلن رسمياً عن نيته الرحيل لتولي قيادة مانشستر يونايتد. وخلال حديثه، أوضح أن الأجواء الداخلية التي وجدها عند توليه المهمة كانت أسوأ مما كان يتوقعه الكثيرون في البداية، لكنه استمتع بالتوازن الذي يوفره العمل مع المنتخبات الوطنية مقارنة بالعمل اليومي مع الأندية.

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ووصف بوتشيتينو طبيعة العمل الدولي بأنها تتطلب تفكيراً في الحاضر مع الانتظار الطويل حتى المعسكر القادم في الشهر المقبل، معتبراً ذلك أمراً جيداً وممتعاً. في المقابل، أكد أن الانخراط اليومي الكامل الذي توفره الأندية، بما في ذلك المؤتمرات الصحفية والتدريبات اليومية، هو ما يدفعه للقبول بالعودة إلى العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحديداً عندما تتاح فرصة مثالية مثل تدريب مانشستر يونايتد.

الخاتمة والتحديات المقبلة مع مانشستر يونايتد

يستعد ماوريسيو بوتشيتينو لقيادة فريقه الأخير مع المنتخب الأمريكي في مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف). وتقام هذه المواجهة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في مدينة سينسيناتي، حيث يخوض الفريق مواجهة قوية ضد هايتي بعد فوزه بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن يغادر بوتشيتينو الولايات المتحدة عقب انتهاء المباراة مباشرة، متجهاً على متن طائرة خاصة إلى إنجلترا لبدء مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد. ومن المتوقع أن يخوض المدرب الأرجنتيني مباراته الأولى المرتقبة مع الفريق الإنجليزي يوم الأحد المقبل، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.