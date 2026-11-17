ماوريسيو بوتشيتينو يستعد لترك تدريب المنتخب الأمريكي لكرة القدم والانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث غادر معظم جهازه الفني إلى إنجلترا وبدأ في التحضير للفريق الإنجليزي.

يستعد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لخوض مباراته الأخيرة كمدرب للمنتخب الأمريكي لكرة القدم، وذلك قبل الانتقال رسميًا لتولي تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويأتي هذا التحول بعد بدء عدد من أعضاء الجهاز الفني المساعد له في إعداد الأرضية للعمل مع الفريق الإنجليزي، مما يشير إلى اقتراب موعد انتقاله الرسمي إلى أولد ترافورد.

تحركات الجهاز الفني مع مانشستر يونايتد

غادر المدرب توني خيمينيز مسؤول حراس المرمى، والمدرب المساعد الأول خيسوس بيريز، بالإضافة إلى مدرب اللياقة البدنية سيباستيان بوتشيتينو إلى إنجلترا، وذلك عقب فوز المنتخب الأمريكي على منتخب هايتي بنتيجة واسعة مكونة من ستة أهداف دون رد. وقد جاء هذا الفوز في مباراة الذهاب الخاصة بدور ربع نهائي دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم والم المعروف باسم دوري كونكاكاف، حيث تم تنظيم تلك الخطط مسبقًا لتسهيل الانتقال.

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البقاء النهائي للمباراة الحاسمة

في المقابل، قرر بقاء المدرب المساعد ميجيل داجوستينو، ومدربة اللياقة البدنية سيلفيا تويا فينياس، والمحلل الفني أليكس سكوت ضمن هيكلية الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي الحالي. وقد تم تحديد بقائهم لضرورة الاستعداد الجيد لمباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على أن ينتقلوا هم الآخران مع المدرب بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد بمجرد انتهاء هذه المهمة الوطنية.

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التصريح الرسمي حول الخطة الانتقالية

صرح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قبل الحصة التدريبية للمنتخب الأمريكي على ملعب تي كيو إل بأن هذه الحركة كانت مخططًا لها بدقة عند الاتفاق على الشروط مع مانشستر يونايتد ومع المنتخب الأمريكي. وأشار إلى أن الفريق الإنجليزي يستعد لكل التفاصيل مسبقًا، لكي يكون العمل بلا توقف بمجرد وصولهم يوم الأربعاء، مما يسمح لهم بالتركيز على إنهاء مسيرتهم مع المنتخب الأمريكي بأفضل طريقة ممكنة قبل الانشغال بالمباريات الجديدة.

خبرة بوتشيتينو في الدوري الإنجليزي

سيكون أمام المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بضعة أيام فقط للعمل مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، قبل أن يسافر معه لمواجهة نادي ليفربول يوم الأحد المقبل. ويأتي هذا التعيين ليضيف بوتشيتينو إلى سجله خبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له قيادة فرق مثل ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي، مما يجعله ثامن مدرب يتولى قيادة مانشستر يونايتد منذ اعتزال مدربه الأسطوري السابق السير أليكس فيرغسون.