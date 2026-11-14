بن غاطي تنفي ضعف السيولة أمام موديز وتؤكد قدرتها على سداد 500 مليون دولار عام 2027

شركة بن غاطي للتطوير العقاري تتصدى لتقرير موديز، مؤكدة وجود 2.7 مليار درهم سيولة وغير مقيدة وقدرتها التامة على سداد صكوك 2027 بقيمة 500 مليون دولار.

أبدت شركة " بن غاطي" للتطوير العقاري تحفظها الراسخ على التقييم الائتماني الأخير الصادر عن وكالة التصنيف " موديز"، مؤكدةً على تباين جوهري في القراءات المالية بين الوكالة والشركة، لا سيما فيما يتعلق بقدرة الجهة على الوفاء بالالتزامات في ظل دورات التطوير العقاري المعقدة، مشيرةً إلى أن منهجية الوكالة لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة المزدوجة لنموذج أعمالها كمطور عقاري ومقاول مشاريع في آن واحد.

اختلاف جوهري في منهجية التقييم الائتماني

ترتكز تقييمات وكالة "موديز" بطبيعتها على تحليل دقيق للمخاطر الائتمانية والقدرة على السداد، مع إيلاء أولوية قصوى للسيولة المتاحة، والتدفقات النقدية المتوقعة، واستحقاقات الديون، ومخاطر إعادة التمويل، وقابلية مواجهة الصدمات السوقية غير المواتية، غير أن تقرير الوكالة استخدم منهجية قياسية لقطاع التطوير العقاري، وهو ما لم يعكس بدقة البنية المتكاملة لشركة "بن غاطي" التي تدمج بين التطوير والتنفيذ المقاولاتي.

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وتؤكد الشركة أنها تحترم دور وكالات التصنيف الائتماني المستقلة في تعزيز شفافية الأسواق المالية، إلا أن رؤيتها الخاصة لموضعها المالي تستند إلى مؤشر أوسع وشامل يشمل نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية، وفعالية أداء المبيعات وآليات التحصيل، وتقدم ملموس في تنفيذ المشاريع وتسليمها، وكفاءة إدارة الالتزامات المالية، مما يعني أن الخلاف لا ينصب على البيانات المالية التاريخية نفسها، بل يتركز على الافتراضات الزمنية، وتوقيت التدفقات، وتقدير مخاطر السيولة المستقبلية.

سيولة نقدية ضخمة وتأكيدات على السداد العام 2027

أكد رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي"، محمد بن غاطي، خلال جلسة حوارية عقدها في دبي لتفنيد أرقام التقرير، على المتانة الفعلية للمركز المالي للشركة وقدرتها المطلقة على الوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة، موضحاً أنه لا يوجد أي شك مطلق في قدرة المؤسسة على سداد الصكوك الحكومية أو الخاصة المستحقة خلال عام 2027، والبالغة قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار، وذلك في ظل توفر سيولة نقدية قوية ودفعات متوقعة.

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وأوضح بن غاطي أن الشركة تمتلك سيولة نقدية غير مقيدة تبلغ نحو 2.7 مليار درهم، موزعة بحرية للاستخدام العام، إضافة إلى أكثر من 10 مليارات درهم مودعة في حسابات ضمان مخصصة لمشاريعها العقارية الجاري تنفيذها، وهو ما يعكس متانة الوضع المالي وقوة القدرة التنافسية، معتبراً أن الثقة الكاملة يمكن أن تؤدي إلى تثبيت التصنيف الحالي أو حتى رفعه عقب انتهاء المراجعة الجارية.

أولويات مالية واستراتيجيات تحصيل متقدمة

شدد المسؤول التنفيذي على ضرورة أن يأخذ التقييم الوضعي في الاعتبار نموذج الأعمال المتكامل، لافتاً إلى أن امتلاك ذراع مقاولات يمنح الشركة رقابة أكبر على تكاليف الإنشاء، ويسرع وتيرة الإنجاز، مشيراً إلى أن خطط السداد المعتمدة تعتمد على تحصيل نحو 70 في المئة من قيمة الوحدات السكنية قبل التسليم النهائي، مقابل 30 في المئة عند التسليم الفعلي، وهو ما يضمن تدفقات نقدية متواصلة.

وأشار إلى أن تسليم المشاريع الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري سيسهم بشكل مباشر في تحرير المزيد من السيولة النقدية الفورية، وتعزيز الأرصدة المتاحة، إلى جانب الأموال المحتفظ بها خارج حسابات الضمان، مؤكداً أن بعض المبالغ يمكن تحصيلها قبل التسليم الفعلي، بالتزامن مع استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة من الجهات المختصة.

أجندة تسليم مشاريع ضخمة لتعزيز التدفقات

كشف بن غاطي خلال الجلسة الإعلامية أن الشركة تستعد لاستكمال أعمال التسليم وتسويق 8 مشاريع عقارية ضخمة، تضم مجموع 6378 وحدة سكنية متنوعة، خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه المشاريع قد بلغ بالفعل مراحل متقدمة جداً من الإجراءات النهائية اللازمة للتسليم الرسمي والسلم.

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وأكد أن تسارع وتيرة عمليات الإنجاز والتسليم سيؤدي حتماً إلى تعزيز التدفقات النقدية للشركة، لا سيما مع تحصيل الدفعات الأخيرة المستحقة على المشترين والمستثمرين، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ المالية الكبيرة يمكن تحصيله قبل التسليم الفعلي، بالتزامن مع استكمال كافة الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة، مما يعزز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.