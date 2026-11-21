بني ياس يحقق فوزاً ثميناً على النصر 2-1 في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، صاعداً للمركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط. النصر يتجمد رصيده عند 11 نقطة.

حقق نادي بني ياس انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب استاد بني ياس ، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين. يأتي هذا الفوز ليكون الأول من نوعه لفريق بني ياس في هذه المسابقة خلال الموسم الحالي، مما يمنحه دفعة قوية في رحلة المنافسة.

بني ياس يرفع رصيده لـ5 نقاط ويتقدم للترتيب الثالث عشر

من خلال هذا الانتصار، خطا نادي بني ياس خطوة جديدة نحو التماسك في جدول الترتيب، حيث صعد ليحتل المركز الثالث عشر، ورافعا رصيد نقاطه إلى 5 نقاط. في المقابل، توقف رصيد فريق النصر عند 11 نقطة، ليبقى في المركز السابع دون أي تغيير في موقعه، مما يشير إلى صعوبة تحقيق النتائج الإيجابية للفريق على أرضه أو خارجه.

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الهدف الأول للنصر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول

افتتح النصر التسجيل مبكراً في الشوط الأول عبر لاعبته رامون ميريز في الدقيقة 45+1، حيث استغل ارتباكاً دفاعياً وسدد الكرة في مرماه. جاء الهدف بعد أن تابع رامون بيريز كرة ارتدت من القائم إثر تسديدة قوية أطلقها زميله كيفين أرديلا، مما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد. أظهر الفريقان في هذا الشوط أداء فنياً متوسط المستوى، غلب عليه الطابع الدفاعي التحوطي مع أفضلية واضحة للنصر الذي كان يمتلك الكرة أكثر.

أهدر النصر عدة فرص محققة خلال الشوط الأول من المباراة، مما أبقى النتيجة كما هي. كاد فريق النصر أن يعزز تقدمه بهدف إضافي في اللحظة الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن الحارس فهد الظنحاني تصدى لمسودة خطيرة، مما جعل المباراة تدخل الشوط الثاني متعادلة في النتائج من حيث المظهر العام رغم التقدم الرهيب.

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ثورة بني ياس وانقلاب النتائج عبر نيكتيه وكوروما

مع بداية الشوط الثاني، حاول فريق النصر الحفاظ على تقدمه والضغط على مرمى بني ياس، حيث كاد مهدي قايدي أن يسجل هدفاً ثانياً بعد تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الحارس فهد الظنحاني أبعدها إلى ركنية. ورغم الأفضلية الظاهرية للنصر، إلا أن بني ياس نجح في استغلال هجمة مرتدة حاسمة لتعادلا عبر اللاعب يوسفو نيكتيه في الدقيقة 64.

استغل يوسفو نيكتيه الارتباك والزحمة أمام مرمى النصر وسدد الكرة في سقف المرمى، محققاً الهدف الذي أشعل آمال بني ياس. وفي الدقيقة 70، أضاف الحسن كوروما الهدف الثاني بفارق دقيق بتسديدة زاحفة، لينهي المباراة بفوز بنتيجة 2-1، بعد أن تعددت محاولات النصر للعودة إلى المباراة دون جدوى.

تفاصيل الأداء ومستقبل الفريقين في الدوري

كان أداء الفريقين في الشوط الأول يعتمدان بشكل كبير على الهجمات المرتدة النادرة التي أطلقها بني ياس، رغم افتقارها أحياناً لللمسة الأخيرة والترجمة المثالية داخل الشباك. ومع ذلك، أظهر بني ياس في الشوط الثاني عزيمة كبيرة وحسم المباريات بذكاء تكتيكي، مما ساعده في الحفاظ على تقدمه حتى الصافرة النهائية.

يأتي هذا الفوز ليضع بني ياس في موقف أفضل نسبياً في الجدول، بينما يزداد الضغط على النصر لتحقيق نتائج سريعة لاستعادة عافيته. ستكون الجولات القادمة حاسمة لتحديد مسار كل فريق، خاصة مع تفاوت النقاط بينهما، مما يجعل كل نقطة مستقبلية ذا قيمة عالية.