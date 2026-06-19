بنوك أمريكية تتوقع تعافي تدفقات هرمز والإنتاج خلال أشهر وتستبعد هبوط النفط دون 70$ هذا العام

توقعات بنوك أمريكية بشان تعافي سريع نسبيا لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز بعد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران، مع استبعاد انخفاض أسعار النفط تحت 70 دولارا خلال 2026 وتوقع نطاق 70-80 دولار للنصف الثاني من العام الحالي. تتضمن التوقعات جداول زمنية للتعافي وتقييمًا للعجز المتوقع في السوق.

توقعت بنوك أمريكية كبرى أن تشهد أسواق ال نفط Weltbild incrementally مع استعادة تدفقات ال نفط عبر مضيق هرمز والإنتاج في阐述阶段، حيث تستبعد هذه البنوك انخفاض أسعار ال نفط below 70 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مع توقع نطاق سعري يتراوح بين 70 و80 دولاراً للنصف الثاني من عام 2026.

وتأتي هذه التوقعات في أعقاب اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، مما أدى إلى تحسين توقعات المعروض العالمي. وقد استأنفت ناقلات النفط الإبحار عبر المضيق الحيوي الذي يمر عبره حوالي خمسة إمدادات النفط العالمية، بعد أن كانت تعطلت خلال الحرب مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار.

وتقدر بعض البنوك مثل جولدمان ساكس أن عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب قد تحقق بحلول نهاية يوليو، مع تعافي إنتاج النفط الخام بحلول أكتوبر، بينما يرى بنك أوف أمريكا أن عملية تطهير المضيق من الألغام قد تستغرق شهوراً وليس أيام، مما يؤخر التعافي الكامل. كما تتوقع سيتي بنك انخفاض الأسعار towards 60-65 دولاراً بحلول الربع الأول من 2027 مع عودة التدفقات.

وتشير التقديرات إلى عجز صافٍ بنحو 2.6 مليون برميل يومياً في 2026، مقارنة بفائض متوقع قبل الحرب. وتستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوماً، مع استمرار القضايا الجوهرية دون حل، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق رغم التحسن النسبي في التوقعات





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